Urgente Nuevas averías en el paso a nivel de Alfafar vuelven a provocar retrasos en las líneas C1 y C2 de Cercanías
La Senyera a la salida de la Catedral el año pasado. Iván Arlandis

La Catedral celebrará el Te Deum tras la suspensión de la Procesión Cívica

La Reial Senyera no estará en el acto salvo que cambien las previsiones meteorológicas

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:38

El 9 d'Octubre sí que contará con otro de sus actos tradicionales tras la suspensión de la Procesión Cívica. La Catedral ha decidido mantener el rezo del Te Deum que no contará con la presencia de la Reial Senyera salvo que no cambien las previsiones meteorológicas y se retire la alerta naranja.

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, presidirá este jueves en la Catedral de Valencia la celebración de los actos religiosos: Laudes, la Misa solemne y el oficio religioso del Te Deum con motivo de la celebración del 9 d'Octubre, han informado fuentes del Arzobispado.

La jornada en la Catedral comenzará con el rezo de Laudes a las 9:30 horas, seguido a las 10:00 horas de por la Misa solemne que conmemora la dedicación y consagración de la Catedral a la Asunción de María.

Al finalizar la Misa, a las 11:15 horas, el Cabildo de la Catedral y la Coral Catedralicia interpretarán el solemne Te Deum como cada 9 d'Octubre, en conmemoración de la conversión al cristianismo del Reino de Valencia. Tras la entrada de Jaume I en la ciudad, en el mismo día del año 1238, la Santa Iglesia Catedral fue dedicada y consagrada a la Asunción de María.

Este himno de acción de gracias, compuesto en 1994 por el canónigo prefecto de música sacra de la Catedral y director honorífico de la Coral, José Climent. Estarán acompañados al órgano, por Pablo Márquez, organista de la Catedral de Valencia.

Te Deum es una expresión latina que se traduce como «A ti Señor te alabamos» y en la Iglesia católica es uno de los más antiguos himnos de acción de gracias que se entonaba ya en el siglo VII al acabar el oficio de lecturas.

En el caso de la ciudad de Valencia, es uno de los primeros himnos de acción de gracias compuestos en valenciano. La letra que se canta, que es una traducción del texto original escrito en latín, fue realizada por el jesuita Joan Costa y el canónigo de la Catedral José Almiñana. Está compuesto para cuatro voces mixtas y acompañamiento de órgano, con un inicio inspirado en el himno de la ciudad.

