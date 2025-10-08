¿Cuándo se ha suspendido por lluvia el 9 d'Octubre? La procesión cívica no se ha celebrado en contadas ocasiones por las inclemencias meteorológicas

Juan Sanchis Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:20 Comenta Compartir

El aviso amarillo por lluvias para este jueves en Valencia (que es naranja en el litoral sur de la provincia) hace que todas las miradas estén fijas en el cielo este 9 d'Octubre. El Ayuntamiento de Valencia ya ha tomado todas las medidas para impedir que la Real Senyera se moje en la procesión cívica. Hasta se ha habilitado el coche para portar la bandera.

Pero a lo largo de la historia de esta procesión, que se remonta a los años cuarenta del siglo pasado, este acto se ha tenido que suspender por la lluvia en varias ocasiones. Fue en 1953 que por el mal tiempo no se celebró. Tampoco tuvo lugar en 1958 por el fallecimiento del Papa Pio XII.

La lluvia volvió a ser la causante de la supresión en 1962, 1966 y 1969. Desde entonces, y nunca en la etapa democrática, se ha vuelto a suspender la procesión cívica por las inclemencias del tiempo. Habrá que esperar a lo que pase este año, aunque parece que todo está controlado y el acto se celebrará a no ser que las precipitaciones sean muy abundantes.