Las carreras que esperan a los ases de la selectividad valenciana

Entre los muchos alumnos excelentes de la Comunitat sobresalen Iago, Pau, Andrea y dos Marías. Han obtenido las mejores calificaciones de la selectividad de ... junio en la sede en la que se presentaron, un logro que les permitirá cursar la carrera que deseen. No todos han tomado ya la decisión -la preinscripción permanece abierta hasta el 4 de julio- pero sí tienen claro dónde estudiarán el próximo curso: cuatro en la Universitat de València y uno en la Politécnica de Madrid.

Estos jóvenes han elegido carreras de Humanidades (como Estudios Ingleses), Ciencias (Matemáticas), Artes (Diseño de Moda) y Ciencias de la Salud (Medicina). Ninguno ha bajado del 9,8 sobre 10 en la fase obligatoria, la que realizan todos los estudiantes, y sus notas de acceso, incluyendo el expediente de Bachillerato y las materias de la parte voluntaria que les ponderan, están por encima del 13,3 sobre 14. Cualquier lector puede inferir que su excelencia nada tiene que ver con la fortuna, sino con el esfuerzo y la constancia.

Su logro tiene un mérito especial, pues ha llegado en la selectividad más exigente de los últimos años tras el fin de la máxima optatividad, con más penalizaciones por ortografía y con cambios en pruebas y temarios. De hecho, los resultados globales han sido los más discretos desde 2019, con un 6,39 en la fase obligatoria, y el porcentaje de aprobados -95,68%- es el más bajo desde que se implantó la estructura en dos fases (general y voluntaria).

Iago Sánchez Magno International School de Monforte del Cid «Mi trabajo ideal debe ser creativo y divertido»

Ampliar

Aspirante en la Universidad de Alicante, obtuvo la nota más alta de la fase obligatoria de la Comunitat: 9,90 sobre diez. Reside en Sax y se ha formado en el colegio Magno International School de Monforte del Cid. Su próxima parada es Madrid, donde cursará el grado en Diseño de Moda a través de un centro adscrito a la Universidad Politécnica de la capital. La costura es una de sus pasiones, además de la lectura, la natación -ha conseguido premios en aguas abiertas-, el waterpolo y su familia: «Mis padres y hermanas han confiado en mí más que nadie». Con Fátima, la mayor, tiene una relación especial por una cuestión de edad -se llevan año y medio; con Martina, la benjamina, ocho- y se da la circunstancia de que la primera también fue una de las notas más altas de 2023. «El orgullo, para nosotros, es absoluto», dice su madre, Estefanía.

Iago reconoce «que irse solo a Madrid y dejarlo todo atrás será un cambio enorme, aunque las ganas de estudiar lo que me gusta contrarrestan cualquier inseguridad». Además, también tiene familia en la capital.

Le gustaría convertirse, como primera opción, en diseñador de vestuario de teatro. «Poder adecuar la vestimenta al carácter del personaje», dice. Y montar su propio taller cuando adquiera la suficiente experiencia. «Quiero tocar material. A mí lo que me gusta es la costura», explica. «Diseño de Moda cumple todos los requisitos para tener mi trabajo ideal: que sea creativo, nada monótono, y me permita divertirme y aprender continuamente», sentencia.

María Martino Inmaculado Corazón de María de Valencia «Quiero ser docente, ayudar a construir futuros»

Ampliar

María ha elegido el grado de Estudios Ingleses, que cursará en la Universitat de València. Era la opción más lógica, teniendo en cuenta sus gustos: «Siempre me han apasionado las lenguas, la literatura y la historia americana y británica». En cuanto a salidas profesionales, también lo tiene muy claro: será profesora de Secundaria: «Mi sueño es dedicarme a la educación. Me encantaría ser profesora: enseñar, motivar a los alumnos y ayudarles a construir su futuro».

A nadie se le escapa que su vocación ha sido alimentada por sus docentes. «Los profesores que he tenido me han impactado. Eso me ha llevado a decidir que quiero ser como ellos», dice. «Han confiado en mí, pero sobre todo mis padres, que me han reforzado y han sido mi principal apoyo. Estaban seguros de que iba a conseguir un buen resultado, aunque ni ellos ni yo esperaban tanto», añade. María, vecina de Cheste y alumna del colegio Inmaculado Corazón de María de Valencia, ha conseguido un 9,86 en la fase obligatoria. La mejor de la UPV.

La joven acaba de volver de su viaje de fin de curso, en Mallorca, y en el horizonte inmediato tiene previsto «disfrutar de todo lo que he tenido que dejar en segundo plano este curso, como salir con mis amigos, algún viaje y leer obras fuera de las lecturas obligatorias». Acaba de empezar 'Mansfield Park' de Jane Austen y su libro favorito es 'El guardián entre el centeno', de J. D. Salinger. También da pasos en la escritura. Ya tiene algún cuento en su haber.

Pau Nieto IES La Mar de Xàbia «El verano será para trabajar y dedicar tiempo a familia y amigos»

Ampliar

Durante la ESO descubrió que se le daban bien, muy bien, los números y el razonamiento abstracto. Y en 2º, animado por sus profesores, empezó a participar en las Olimpiadas Matemáticas. Este año ha llegado hasta la fase nacional tras quedar primero en el distrito de la Universidad Miguel Hernández. Como si no tuviera suficiente con enfrentarse a la selectividad. «Me gustan estos certámenes, se exploran unas matemáticas que no hemos visto tanto en instituto», explica el joven, que con un 9,88 sobre diez ha conseguido la mejor nota en la fase obligatoria de todos los examinados en el citado centro. Su destino el próximo curso será la Universitat de València, donde cursará, lógicamente, el grado de Matemáticas. Y no descarta combinarlo con Física.

Sobre su futuro laboral, todavía no tiene una preferencia clara, pero le atrae el sector privado. «Alguna empresa, quizá un banco, tomando decisiones de riesgo como estrategias de inversión, o valorando datos o bases estadísticas», reflexiona.

El verano de Pau se presenta intenso, pues a mitad de julio empezará en un restaurante. Será el tercer año trabajando en vacaciones. «Es una manera de tener algo de dinero para cubrir mis gastos, y con más razón ahora que me iré a Valencia», explica. También aprovechará para descansar y para «dedicar tiempo a lo que no he podido hacer durante el curso: vacaciones con la familia, excursiones por la montaña, salir con los amigos y hacer deporte». Práctica tenis y calistenia. Por último, el joven agradece el apoyo que ha tenido de su familia, amigos y profesores.

María Segarra IES Honori García de La Vall d'Uixó «El cambio de modelo no me ha parecido para tanto»

Ampliar

La mejor estudiante de la Jaume I de Castellón (9,82) todavía no ha elegido carrera. Baraja dos opciones contrapuestas, y sea la que sea la cursará en la Universitat de València. «He hecho el Bachillerato de Ciencias y he pensado en Matemáticas. Es exigente, pero me gusta. Aunque también me atraen las Humanidades. Tengo la sensación de que es un ámbito en el que me puedo desenvolver muy bien», cuenta. Si es así, la opción será Estudios Hispánicos, que entronca con una de sus pasiones: la literatura. Tiene entre manos 'Los hermanos Karamázov', de Dostoyevski.

Reconoce que ha sido un poco «caótica» a la hora de organizarse para estudiar. Un ejemplo. Pocos días antes de la selectividad se sacó el carnet de conducir. «Me dio un poco de miedo el quitarle tiempo con las prácticas. Quizá por eso he preparado las pruebas con más intensidad», reflexiona.

En cuanto al nuevo formato, aunque a principios de curso le generó «algo de temor», dice que «al final no ha sido para tanto, pues los exámenes que preparábamos y los que salieron no me han parecido muy diferentes. He tratado de no darle mucha importancia», añade. Prevé visitar a algunos amigos este verano -bendita libertad que da el carnet-, y también leer y nadar en el mar, otra de sus aficiones. Y en el apartado de agradecimientos destaca sobre todo a su madre: «Hemos superado obstáculos que me han enseñado la importancia de la responsabilidad y el compromiso».

Andrea Ávila IES Fernando III de Ayora «Cuando esté trabajando quiero seguir aprendiendo»

Ampliar

Se define como curiosa por naturaleza. Bien lo saben sus docentes, a los que ha 'bombardeado' este curso. «Me gusta aprender. Pregunto constantemente, o cuestiono, y he tenido una gran suerte con mis profesores, siempre dispuestos a darme respuestas o materiales. Creo que soy la persona que soy gracias sobre todo a mis padres, por la educación que me han dado, pero también a ellos. Me considero muy afortunada», explica Andrea, alumna del IES Fernando III de Ayora y mejor nota de los presentados en la Universitat de València (9,85).

Este año ha terminado los estudios profesionales de Guitarra Clásica, en la especialidad de Composición. La música es una de sus grandes pasiones, junto con la escritura y la lectura. Acaba de terminar 'Nada', de Carmen Laforet, y su autor favorito es Haruki Murakami. También se confiesa cinéfila, «aunque a nivel amateur».

Andrea ha valorado dedicarse a la música, aunque al final ha elegido Medicina, que cursará -dice que «si todo va bien», que irá, pues le sobra nota de acceso- en la Universitat. «Es una profesión que obliga al reciclaje, a aprender constantemente. Me llama poder hacerlo también cuando trabaje», dice.

En cuanto al estudio, cree que cualquier estrategia puede ser buena, aunque considera «fundamental» buscar «algo que despierte la curiosidad en cada asignatura, ya sea un concepto, un tema o un dato curioso que te haga querer aprender más». «Cuando el esfuerzo coincide con la motivación todo es más llevadero», señala.