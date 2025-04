«Nos cancelaron el vuelo y ahora he conseguido otro para el 1 de mayo»

El reloj no marca aún las 6 de la mañana. Sara, Raúl, Isabella y Olivia entran con cara de sueño pero sonrientes en el aeropuerto ... de Manises. Facturan en unos minutos y pasan enseguida el control de pasajeros. La pequeña de la familia no para de hablar, es su forma de quemar los nervios ante una semana de vacaciones en Italia. El vuelo de esta familia valenciana a Milán está en hora. Contrasta con los trayectos a París, Málaga y Barcelona que aparecen cancelados en las pantallas. O con las decenas de personas que, con ojeras, han montado desde mediodía de este lunes un improvisado campamento en la planta de salidas de la terminal tras verse atrapados en el recinto por la cancelación de sus vuelos en la tarde y noche de este lunes a causa del apaagón eléctrico. Algunos de ellos tendrán la fortuna de llegar a sus destinos entre última hora de este martes y primera del miércoles, pero hay quien se va a ver obligado a buscarse un alojamiento para un par de días.

«Estaba en la playa y me enteré del corte, así que decidimos venirnos con tiempo. Suerte que teníamos el coche de alquiler. Volvíamos a Bolonia, pero nos lo cancelaron. Ahora he conseguido un vuelo… para el 1 de mayo. Ahora veremos dónde nos quedamos», señala Ángela, italiana que estaba en Valencia de vacaciones y que prefiere no posar para una fotografía: «Tienes por aquí toda esta gente, mejor que no… somos muchos. Hemos pasado la noche aquí, durmiendo lo que se podía en una toalla». Es la historia que, cada uno con su situación personal, repiten muchos viajeros, principalmente con destinos a Italia y a Canarias.

Es el caso de Eneida y Carlos, junto a su hija Ariadna, que vinieron a pasar unos días a Gandia, donde estudia el grado universitario otra hija de la pareja. «No podíamos venir de ninguna manera, no había tren… al final nos trajo un amigo de mi hija, pero ya no pudimos contactar ni con ella ni con la familia que nos esperaba en Canarias hasta la noche», relata Eneida, que consiguió un vuelo para las 10:30 de este martes: «El problema era que en la compañía nos decían que nos comunicarían dónde nos reubicaban por mail. ¿Pero cómo íbamos a ver el mail si ni a ellos les funcionaba? Nos trataron muy bien, pero no nos daban solución. Estábamos mucha gente igual. Se hizo una comunidad, las personas que tenían internet les prestaban datos a los que no tenían servicio de su compañía. Íbamos buscando las zonas del aeropuerto donde había cobertura».

Eneida, Carlos y Ariadna han pasado unos días en Gandia; Florinda, estudiante de Arquitectura vino por viaje de estudios; aviso en el punto de información turística 'Visit Valencia'. M. R.

Y así fue como consiguieron los billetes en una madrugada digna de una secuela de 'La terminal', la película protagonizada por Tom Hanks. «Hubo unos indigentes que se enfadaron y todo porque estábamos en los bancos. Uno de ellos decía que él dormía ahí. Nosotros hemos pasado la noche como podíamos. Paseando de arriba a abajo por toda la planta y durmiendo a ratos en toallas. Había gente con todo tipo de situaciones: unos chicos que se iban a bucear, unos señores de Alicante que no sabían si volverse a casa…», enumera Eneida.

También es canaria Florinda que, como la anterior familia, regresaba a la isla con Vueling. Le habían reubicado para este jueves, pero al final ha conseguido un pasaje para este martes por la mañana a Tenerife Sur: «Yo iba al norte, pero lo que quiero es volver a mi isla, luego ya llegaré a casa. Nos han dicho que guardemos todos los recibos». La joven de 19 años estudia Arquitectura, realizó la semana pasada un viaje por estudios, y junto a un compañero decidió estirar la estancia el fin de semana en Valencia.

«Llegamos a estar una hora en el avión antes de que nos dijerarn que estaba cancelado. Ahora estoy rezando para que salga el vuelo, que tenemos clase. Han partido ya varios a Gran Canaria, Dublín… así que a ver. Suerte que teníamos efectivo, así pudimos venir al aeropuerto desde la ciudad, que era un caos», recuerda. Cerca de ellos están Fabio y Melania, una pareja italiana que han estado unos días en la ciudad de vacaciones. Ella dormita en el suelo sobre una toalla y él quema las horas con una serie de Netflix.

«Ahora que tengo internet», proclama él, con gesto de sentirse afortunado de poder quemar las horas entretenido en el portátil. «Íbamos a Pisa con Ryanair a las 18 horas y a las 20 nos dijeron que estaba cancelado. Hemos conseguido un vuelo para hoy… ¡a las 11 de la noche», señala el joven, que si todo va bien aterrizará junto a Melania en Roma ya en el miércoles 30: «Nos da igual, allí vendrán a por nosotros, pero ya estaremos en Italia».

Es la historia y el sentimiento de, con matices, todos los pasajeros que se agolpan en los bancos y zona infantil de la planta de salidas de Manises. Las tiendas y cafeterías son un oasis. Tienen más actividad que de costumbre. Uno de los recintos hosteleros, incluso, apenas cerró una hora, hasta que llegó personal reclutado de urgencia. «Para dar servicio a la gente», desliza una empleada que apenas responde, ya que tiene una inmensa cola de clientes que guardan cola para tomar el enésimo café. En el sentido contrario, el punto de información turística 'Visit Valencia', cerrado en las últimas horas de la madrugada, ha dejado un aviso en inglés y en castellano avisando de que la única manera de llegar a la ciudad es en taxi porque el metro no funciona.