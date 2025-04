Qué hacer en caso de apagón

12.30 horas. Es festivo en Valencia. De repente, la lavadora se para y el teléfono móvil se queda sin cobertura. Te diriges a la caja de fusibles. Apagas. Enciendes. Vuelves a apagar... La electricidad no vuelve. Se ha producido un apagón masivo en tu calle, en tu barrio, en toda España y también en Portugal y parte de Francia. Se trata de una situación inédita. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo hay que actuar? Conocer las medidas básicas de actuación puede marcar la diferencia entre pasar el corte eléctrico con tranquilidad o enfrentarse a momentos de caos y nerviosismo. Estas son las recomendaciones esenciales.

Evaluación

Mantener la calma y comprobar la extensión del apagón es fundamental. El nerviosismo solo dificulta la situación así que no hay que actuar con calma. El primer paso es verificar si la falta de electricidad solo afecdta a tu vivienda o si también ha dejado sin suministro al vecindario. El antiguo 'radio patio' es lo más efectivo en estos casos pero si no puedes/quieres preguntar a los vecinos puedes echar un vistazo a la calle. Esto te ayudará a saber si debes buscar soluciones individuales o esperar instrucciones oficiales, como es el caso. Y no te dejes llevar por el pánico. Saturar los supermercados para comprar papel higiénico no ayuda.

Electrodomésticos

Los aparatos electrónicas son el punto débil en este tipo de situaciones. Para evitar daños por sobrecargas cuando vuelva la electricidad, hay que desconectarlos. Es importante proteger especialmente los más sensibles, como ordenadores, televisores y electrodomésticos de cocina. Una vez se restablezca el suministro, enciéndolos uno por uno.

Frigorífico

Este electrodoméstico merece un capítulo aparte. Evita no abrir la nevera y, sobre todo, el congelador para que se mantenga el frío interno el mayor tiempo posible. Esto protegerá el estado de tus alimentos durante más tiempo y reducirá el riesgo de intoxicaciones alimentarias si el corte se prolonga.

Desplazamientos

Si no es absolutamente imprescindible, no salgas de casa. La falta de semáforos y alumbrado público puede hacer peligrosos los desplazamientos, tanto en vehículo como a pie. Además, este tipo de apagones generalizados también afectan al transporte público. Esta mañana sólo algunos vuelos del aeropuerto se salvaban.

Kit de emergencias

Ante la incertidumbre es fundamental contar con un kit preparado que incluya agua potable, alimentos no perecederos, pilas de repuesto, dinero en efectivo y medicinas básicas. Este equipo puede marcar la diferencia en un corte prolongado y merece la pena seguir los consejos oficiales para confeccionarlo. La Unión Europea comentó en marzo la idoneidad de que cada vivienda tuviera este tipo de precaución.

Baterías

En un apagón prolongado, las baterías son un recurso limitado. Utiliza móviles, radios y linternas de forma racional para conservar energía durante el mayor tiempo posible, priorizando siempre la comunicación y la iluminación básica.

Fuentes oficiales

Sigue las recomendaciones a través de una radio a pilas o tu móvil si aún tienes batería. Las autoridades proporcionarán información sobre la duración estimada del apagón, puntos de ayuda y otras medidas de emergencia.

Iluminación

Si dejas una lámpara o una bombilla encendida te permitirá saber en el momento exacto en que regrese el suministro, evitando abrir y cerrar interruptores innecesariamente. Pero intenta que sólo sea una.

Si el apagón se prolonga es interesante prepararse para la noche. Es el momento de sacar las linteras y convertirse en boy scouts domésticos. Recuerda que el uso de velas aumenta considerablemente el riesgo de incendios, sobre todo si se dejan sin vigilancia o cerca de materiales inflamables por lo que no son la opción preferible. Tampoco lo es la linterna del móvil que debe intentar usarse lo menos posible.

Personas vulnerables

Presta especial atención a los niños, ancianos y personas con necesidades especiales. Asegúrate de que estén seguros, tengan acceso a agua, alimentos y abrigo, y de que se mantengan tranquilos durante la situación. Ten prevista la actuación en caso personas enfermas que necesitan de aparatos eléctricos.

Seguridad

Si el apagón se prolonga durante la noche y te sientes más tranquilo puedes reforzar la seguridad de tu hogar cerrando bien puertas y ventanas. La falta de alumbrado público puede aumentar el riesgo de robos o incidentes.

El apagón masivo que estamos padeciendo es una situación inédita, como muchas de las vividas en los últimos meses y años, pero las causas potenciales están más cerca de lo que pensamos. Fallos técnicos en infraestructuras críticas, fenómenos meterológicos extremos o incluso ciberataques, las amenazas existen y pueden producirse sin previo aviso, como ha ocurrido hoy.

Contar con un plan de acción sencillo y efectivo puede marcar la diferencia en esos momentos de incertidumbre. Disponer de linternas, alimentos no perecederos, agua potable y una vía de comunicación alternativa ayuda a afrontar las primeras horas de un corte eléctrico con calma y seguridad, mientras se trabaja en restablecer una normalidad que seguro que volverá a nuestros hogares.