El calor dispara el riesgo de incendios eléctricos al elevar el consumo y la falta de resistencia de algunas instalaciones

En apenas una semana se han producido en Valencia cuatro incendios relacionados con fallos en los sistemas eléctricos. El más reciente ha sido ... el de un supermercado en la calle Archiduque Carlos el pasado miércoles pero el más grave fue el que el martes arrasó las instalaciones de una tienda en la avenida del Puerto donde cientos de personas de los edificios colindantes tuvieron que ser evacuadas ante la fuerte humareda que provocó.

Otros incendios de menos envergadura tuvieron lugar en la calle San Ignacio de Loyola de Valencia donde se quemó un transformador eléctrico que dejó sin luz a todo el barrio. El cuarto tuvo lugar en la sede del IVI en Campanar donde también tuvieron que desalojarse las instalaciones.

Son cuatro incendios en unos pocos días que están vinculados a fallos en los sistemas eléctricos. Pero si se retrocede en el tiempo son muchos más. Basta recordar que el incendio del edificio arrasado de Campanar, que causó diez muertes, estuvo provocado también por un fallo en el sistema eléctrico. Esta proliferación de siniestros está relacionada directa o indirectamente con el calor, según señalan los expertos. Es la opinión de Carlos Roldán que es profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universitat Politècnica de València y secretario del Instituto de Ingeniería Energética del mismo centro académico. «Cuando un incendio tiene un origen eléctrico se relaciona con un sobrecalentamiento de los materiales», señala.

En este sentido, ha señalado que parte de los incendios causados por fallos eléctricos pueden estar relacionados con el calor. «Afecta a las instalaciones. Normalmente están diseñadas para soportar unas temperaturas que cuando se sobrepasan provocan un calentamiento y pueden originar un siniestro», aclara este ingeniero.

Pero no sólo el calor puede provocar un fallo en el sistema eléctrico. La falta de mantenimiento es otro de ellos. «No apretar unos tornillos puede ser la causa de un problema de protección del sistema y puede ser la causa de un error fatal», explica.

Además, se refiere a las instalaciones antiguas que «son un riesgo». Indica que pueden tener un deterioro. Uno de los problemas es cuando se sobrecargan estos tipos de instalaciones con nuevos aparatos. «Si se quiere una cocina eléctrica en una de estas viviendas se tendrá que comprobar que puede soportarla», recalca.

El calor también puede ser el causante indirecto de uno de estos incendios. Con el aumento de las temperaturas, los aparatos de acondicionamiento de aire trabajan al máximo y pueden sobrecalentarse pudiendo ser la causa de un siniestro si hay algún punto caliente y la instalación no está en perfectas condiciones. Es la opinión de Carlos Conde, bombero del Ayuntamiento de Valencia, que explica que estas instalaciones generan una serie de gases que son inflamables. «Cuando se llevan al límite es posible que se produzca un fallo», aclara y añade que en la zona mediterránea en verano se suelen producir más incidentes provocados por la climatización mientras que en otras latitudes los siniestros suelen ser en otras épocas más frías por el uso de calefacciones.

Conde también explica que las faltas de mantenimiento no son muy frecuentes. En este sentido, recuerda que «se tiene que presentar un proyecto de instalación en el que se recoge todas las características y si es adecuado para el establecimiento que se quiere abrir. Además, hay inspecciones cada cierto tiempo para comprobar cómo funciona. También en el caso de que se amplíen las instalaciones se debe informar de cuáles son las modificaciones y si se cumplen las especificaciones técnicas». En esta línea, puntualiza que si se ejecuta bien y no hay una falta de capacitación o recortes por causas económicas no tiene porque haber problemas.

El bombero del cuerpo de Valencia explica que en las instalaciones eléctricas el mantenimiento es nulo porque no se deterioran con el tiempo aunque a veces se puede producir un fallo fortuito. Conde llama la atención sobre los falsos techos porque en ellos se esconde mucho cableado con muchos puntos caliente que son difíciles de detectar. Además, acumulan mucha suciedad.

Por otro lado, Hugo Bueno, perito de incendios de la consultora Arvaltec, ha señalado que en el último año y medio se han detectado una tendencia al alza en los incendios provocados por una batería de patinete sobre todo aunque también por móviles. «Estamos viendo cada vez más», ha explicado y ha añadido que «muchos siniestros en viviendas están provocados por la batería de un patinete. Hace años estaban causados por un problema en la cocina o algún descuido. Ahora son por baterías», ha resaltado.

Por esa razón ha recomendado el uso de detectores de humo como medida de prevención o no mantener enchufadas las baterías más del tiempo necesario. «También se ha detectado un incremento de incendios en naves por las baterías de coches eléctricos», ha afirmado.

También puede pasar que haya cuadros eléctricos que no cumplen la normativa, especialmente porque son de edificios antiguos que están deteriorados y pueden ser el origen de algún cortocircuito y originar un incendio.