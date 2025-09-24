Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Poyo, a su paso por Paiporta, poco después de la dana. EFE/BIEL ALIÑO

El bombero que vigilaba el barranco del Poyo: «No había nadie que nos dijera qué consecuencias tenía el agua que iba por la rambla»

El testimonio del oficial evidencia que a las 17.30 horas la crecida «iba a ras» en Ribarroja

A. Rallo
Álex Serrano López

A. Rallo y Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:22

«No hay personal con capacidad para decir: 'en este barranco, con esta altura, las consecuencias serán…». Así lo aseguró en sede judicial M. Alonso, ... el oficial de guardia de bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Valencia que el 29 de octubre fue a vigilar el barranco del Poyo. En la declaración del especialista ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, Alonso lamentó esta falta de concreción respecto a qué significa que por el barranco el agua llegue a los 40 o a los 80 centímetros de altura: «Es algo que debería estar reflejado en el plan especial, y debería tener, en los puntos en que es interesante llevar el control, el dato directamente, o que el plan dispusiese de personal con capacidad para poder interpretarlo». «No es una cuestión de ser ingeniero, sino de tener unos conocimientos muy específicos. No había nadie con ese conocimiento. Ellos pueden alertar de una altura determinada, pero la consecuencia tiene que hacerse un estudio con un trabajo previo por gente cualificada», aseguró.

