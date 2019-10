Ayudas para la vivienda y compra de nuevos vehículos a los afectados por la DANA Decenas de coches afectados por las lluvias de la pasada gota fría en la Comunitat. / EFE El decreto pretende ayudar a todas las familias y personas afectadas por la «tragedia» y sólo servirá para aquellos turismos declarados como 'siniestro total' tras las lluvias EFE y LAS PROVINCIAS Alicante Viernes, 18 octubre 2019, 13:25

El Consell ha aprobado el decreto de ayudas a propietarios de viviendas dañadas por la gota fría de mediados de septiembre, con un importe de 30 millones de euros, así como 1,5 millones para la compra de nuevos vehículos que sustituyan a los declarados como 'siniestro total'.

Con estos dos decretos se moviliza un total de 61,3 millones de euros por parte de la Generalitat para ayudar a todas las familias y personas afectadas por la «tragedia» que asoló a la Comunitat Valenciana entre los días 11 y 14 de septiembre, según ha asegurado el conseller de Política Territorial, Arcadi España, tras la reunión semanal del pleno del Consell.

Las ayudas están destinadas a paliar la destrucción total de la vivienda, distinguiendo entre vivienda habitual y no habitual; daños que afecten a la estructura de la vivienda, distinguiendo entre vivienda habitual y no habitual; y por daños que no afecten a la estructura de la vivienda, distinguiendo entre vivienda habitual y no habitual previa verificación de que los mismos no están cubiertos por el sistema general de seguros.

Compra de vehículos nuevos

En cuanto a los vehículos, las presentes ayudas, según informan, irán destinadas a compensar la adquisición directa o por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing operativo) de automóviles y motocicletas con fecha de matriculación posterior al 1 de enero de 2014.

En concreto, la ayuda individualizada asciende a 1.000 euros para la adquisición de automóvil, tanto de primera matriculación como usado. Para la adquisición de motocicleta de primera matriculación, el importe asciende a 200 euros y 100 euros por la adquisición de motocicleta usada. En el caso de adquisición de automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, la subvención incrementará en 500 euros. Además, los automóviles susceptibles de ser incentivados deberán figurar en la Base de Vehículos del IDAE.

Las personas físicas cuyo vehículo haya sido declarado 'siniestro total' como consecuencia de la DANA y que reúnan los requisitos para ser beneficiarias tendrán tres meses para solicitar las ayudas a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.