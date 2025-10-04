Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un vecino camina por Massanassa. Txema Rodríguez

La Audiencia deniega la petición de Vox para requerir al Gobierno si convocó el consejo de seguridad el día de la dana

Considera que la solicitud no está delegada y recuerda que la competencia en Emergencias es del Consell

R. V.

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce Vox contra la decisión de la magistrada instructora del Tribunal de Instancia de Catarroja de denegar la remisión de oficio al Gobierno central para certificar si el presidente convocó el Consejo de Seguridad Nacional por el 29 O.

El Tribunal entiende que los recurrentes no explican en su recurso ni justifican «la utilidad que tendría la diligencia de investigación propuesta para el esclarecimiento de la naturaleza de los hechos o la averiguación de los posibles causantes de los fallecimientos y lesiones objeto de esta causa».

«El Estatuto de Autonomía atribuye al Consell la coordinación en materia de protección civil, sin que en el marco normativo citado en el recurso de apelación se atribuya una competencia específica al Consejo de Seguridad Nacional», añade la Sala en la resolución, que es firme.

