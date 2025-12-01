Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
La exconsellera, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. EFE

Las asociaciones de víctimas y los partidos de oposición no creen en las palabras de Pradas

Martínez Mus afirma que la exconseller no dijo nada que no se hubiera dicho ya

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:47

Comenta

La Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024 ha cargado contra la entrevista concedida por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, al programa 'Salvados ... ' de La Sexta. Para las víctimas, «la aparición (...) fue un ejercicio de teatro público cargado de dramatismos y estrategias discursivas». En su opinión, «las emociones mostradas no pueden utilizarse para cubrir huecos de explicación ni para desviar la atención de lo que realmente interesa: la instrucción judicial abierta y la búsqueda de la verdad. Las familias no necesitan escenificaciones; necesitan respuestas claras y verdad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  10. 10 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las asociaciones de víctimas y los partidos de oposición no creen en las palabras de Pradas

Las asociaciones de víctimas y los partidos de oposición no creen en las palabras de Pradas