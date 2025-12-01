Las asociaciones de víctimas y los partidos de oposición no creen en las palabras de Pradas

La Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024 ha cargado contra la entrevista concedida por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, al programa 'Salvados ... ' de La Sexta. Para las víctimas, «la aparición (...) fue un ejercicio de teatro público cargado de dramatismos y estrategias discursivas». En su opinión, «las emociones mostradas no pueden utilizarse para cubrir huecos de explicación ni para desviar la atención de lo que realmente interesa: la instrucción judicial abierta y la búsqueda de la verdad. Las familias no necesitan escenificaciones; necesitan respuestas claras y verdad».

La asociación considera que las afirmaciones de Pradas «son, en el mejor de los casos, interpretaciones parciales y, en muchos casos, acusaciones que desplazan el foco. Estas versiones no ayudan a las víctimas; las reabren».

Por otro lado, apuntan que «cada vez que intentan explicar su inacción y el desconocimiento absoluto de sus competencias y responsabilidades, nos alarman profundamente». Así, subrayan que «una exalto cargo (...) intente justificar su actuación con apelaciones al «cargo institucional» evidencia, una vez más, el desconocimiento o la banalización de lo que significa para ciertos responsables del Consell asumir la responsabilidad pública de servicio a la ciudadanía: no se trata de concesiones de premios ni de comilonas, sino de proteger vidas».

La asociación considera que la credibilidad de la señora Pradas está gravemente cuestionada: «Cuando una persona imputada emite afirmaciones que, a nuestro juicio, esparcen responsabilidades y no aportan la documentación necesaria, pedimos que sean las instancias judiciales y las actuaciones periciales las que determinen la verdad».

Por otra parte, desde la asociación de víctimas «pedimos que todas las personas a las que ella acusó, mencionó o involucró en sus declaraciones hagan público un desmentido de los hechos que les atribuyó». Además, indican que «determinadas afirmaciones sobre el señor Mazón se sitúan, inevitablemente, en el ámbito de la defensa judicial del Partido Popular y de la interpretación política».

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, ha considerado que la exconsellera hizo un «teatro permanente» y «no se salió del guion de las mentiras del PP y de su propia estrategia judicial para librarse, no reconocer todos sus errores y la ineptitud de todo el gobierno protagonizado por ella».

«La verdad es que daba mucha, mucha vergüenza», ha asegurado y a su juicio fue «una mentira detrás de otra». «Estaba perfectamente estudiada cada frase y cada respuesta que iba diciendo», ha sostenido.

«A las cinco de la tarde te dicen que puedes enviar un mensaje, pero tú no sabes que se llama ES-Alert hasta las siete de la tarde y no lo decides enviar porque no has querido, sabiendo a las cinco que tienes esa herramienta que habría salvado vidas; negar que hubo una ayuda de la UME a pesar de que ella ni la quería y que salvó a 500 personas, que tendríamos muchos más fallecidos si no hubiera sido por esa excelente ayuda de la UME y después negarlo... era un teatro permanente», ha cuestionado.

También ha reprochado a Pradas sus afirmaciones de que «nos acostamos con alerta amarilla» la noche del 28 de octubre, un día antes de la dana, y ha replicado: «Perdone usted, pero es que la Aemet llevaba días alertando de que venía una situación muy compleja y muy difícil para el día 29, y precisamente por eso el Cecopi tendría que haber estado constituido con anterioridad para trabajar la prevención».

Por tanto, Navarro ha considerado que el testimonio de Pradas fue «una retahíla de mentiras y bulos que hemos escuchado una y otra vez y que están todos desmentidos en sede judicial». «Es increíble que se remitía a la sede judicial cuando precisamente en sede judicial los testigos que han ido pasando van desmintiendo uno tras otro los bulos de su defensa judicial», ha indicado.

Por otro lado, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado evidente que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, «más allá de las infinitas mentiras que sigue contando», intenta «descargar la responsabilidad» en el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón. A su juicio, esto es con el fin de «completar ese puzle» y ese «laberinto» del PP sobre el 29 de octubre de 2024, el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia.

«Carlos Mazón se desentendió de sus responsabilidades y actuó de una manera negligente», ha recalcado el portavoz socialista que ha reprochado a Pradas que en la entrevista en 'Salvados' realizara afirmaciones «muy crueles, sobre todo para las víctimas» de la dana, que escucharon «eso de que el jefe de Gabinete de Mazón le dijo que no le molestara durante esa tarde y que cualquier comunicación lo hiciera a través de él».

A su juicio, resulta «evidente que esto aporta más dolor a las víctimas y demuestra una negligencia brutal de Carlos Mazón en ese día». Ante esta situación, ha instado al investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y al PP a tomar la «decisión evidente» de exigirle el acta de diputado para que, con ello, pierda el aforamiento y declare ante la jueza de Catarroja «para contar la verdad y solo la verdad». Y ha reclamado a Mazón que asuma «las responsabilidades políticas y judiciales que correspondan».

«Es evidente que esto después de la entrevista de ayer de Salomé Pradas no puede quedar así y ahora hay un nuevo 'president' de la Generalitat que es el testaferro de Carlos Mazón, pero que, si quiere demostrar cierta autonomía, tendrá que exigir esta cuestión», ha argumentado Muñoz, que ha advertido a Pérez Llorca de que, si quiere pedir perdón a las víctimas, como afirmó en su investidura, «tendrá que definir sobre qué quiere» hacerlo. «El perdón se hace con hechos», ha señalado.

Sobre las críticas de Pradas en 'Salvados' hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las que acusó de «no dar información en tiempo real» el día de la dana, el síndic del PSPV ha replicado que «lamentablemente» para la exconsellera y «afortunadamente para la verdad» hay una jueza «que está investigando y haciendo una instrucción muy rigurosa» y «todas estas cuestiones ya las ha desmontado de manera reiterada en sus diferentes autos».

En esta línea, ha subrayado que la jueza de Catarroja sostiene que las muertes por la dana «se produjeron por el envío tardío de la alerta» y que es falso que se produjera un «apagón informativo por parte de los organismos estatales». Además, ha hecho hincapié en que en la Generalitat «tenían toda la información» y «lo que pasa es que no tomaron decisiones porque estaban a otras cosas».

Preguntado por si cree que Pradas no esperó a Mazón para el envío del ES-Alert, tal y como ella misma afirmó en la entrevista en 'Salvados', José Muñoz ha indicado que él nunca se ha «creído esa teoría», pero ahora «parece que cada vez se acredita más esa realidad de que Mazón era la persona que parece que estaba detrás de todo». «El estilo de liderazgo era tan cesarista que los consellers no movían un papel si él no daba el visto bueno, el problema es que el papel ese día era el envío de la alerta», ha apuntado.

Además, ha apuntado, en el registro de llamadas que aporta Salomé Pradas «se ve claramente cómo va llamando y no recibiendo respuesta» por parte de Mazón y cómo «esa falta de comunicación» con el entonces 'president' de la Generalitat «es lo que va retrasando, retrasando y retrasando el envío de la alerta hasta que llega muy tarde». «Todo parece indicar que es Carlos Mazón quien estaba detrás de la autorización de la alerta y del envío», ha insistido.

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, también ha terciado en la polémica y ha afirmado que la exconsellera de Interior de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ha evidenciado que el problema en la dana es el PP y su «gestión homicida».

«La cuestión de que Carlos Mazón es muy sinvergüenza eso ya lo sabe todo el mundo. El problema es que lo que ayer Salomé Pradas dejó claro es que el problema es el PP. Es que todos en el PP piensan que las cosas se hicieron como se tenían que hacer y no son capaces de reconocer que su gestión es una gestión homicida», ha lanzado.

La exministra de Igualdad ha acusado al PP de aplicar desde sus gobiernos autonómicos una «una gestión de muerte» y que en su modelo «la vida de la gente no importa nada»

«A esta derecha de gestión homicida y de corrupción hay que echarla, y como el PSOE no puede pues lo que tenemos que hacer es construir una izquierda fuerte, que sí tenga la valentía y las ganas de enfrentarse a esta derecha», ha zanjado.

Por su lado, el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado que Pradas «no dijo nada distinto» sobre la ausencia del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón «a lo que ya dijo el propio presidente en su discurso de dimisión».

El conseller ha explicado que no ha hablado «recientemente» con Pradas, aunque sí «algunas veces» en el pasado. Sobre qué opinión le mereció la entrevista, ha comentado que cree que «no hay ningún hecho nuevo» ni «nada distinto a lo que ya habíamos podido saber en las propias declaraciones» de la exconsellera en el juzgado.

«Lo que añadió fueron sus sensaciones personales o sus sentimientos, y ahí no tengo nada que decir», ha indicado, antes de insistir en que, por lo que respecta a los hechos, «no hay nada nuevo que ella no haya contado con antelación en el propio juzgado y que se haya acreditado durante estos meses».

Asimismo, respecto a que la exconsellera afirmase que el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le pidió que ya no llamara al entonces 'president', Martínez Mus ha señalado: «Son conversaciones que ella refiere, que le incluyen a ella y otras personas y que yo no sé ni puedo saber».