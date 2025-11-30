«Sánchez fue inhumano, indigno», señala la exconsellera Pradas considera que «el presidente del Gobierno tenía que haber cogido un avión desde la India y estar en Valencia el día 30 de octubre», además de considerar que el Ejecutivo dio ayuda «con cuentagotas»

Salomé Pradas, respecto a la coordinación y relación con el Gobierno central, afirma en la entrevista concedida a La Sexta que ella solo habló con un secretario de Estado. «Si Mazón habló con el presidente Sánchez a mí no me lo dijo», señala la exconsellera, también muy disconforme con la ayuda prestada por parte del Ejecutivo central desde el primer minuto.

«En el Cecopi, como codirectora, estaba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y ella sabía que necesitábamos todos los medios y más. Creo recordar que el señor Sánchez dijo una frase que es difícil que los valencianos olvidemos jamás. Yo no daba crédito al escuchar al presidente del Gobierno decir que si necesitábamos más recursos los pidiéramos. Me pareció una manifestación del presidente inhumana y nada digna de un presidente del Gobierno de España. Sabía perfectamente que los necesitábamos todos y nos los dio a cuentagotas», asegura Pradas.

La que fuera responsable del Cecopi el día de la dana cree que el nivel 3 de emergencia debía haberse puesto en marcha por activa (que lo hubiese pedido la Generalitat) o por pasiva y de oficio, el propio Gobierno central: «Viendo el desastre humano, social, material, con los coches amontonados, con la gente sin poder entrar en sus casas... si eso no es una emergencia nacional... el Gobierno tiene muchísimos más medios: el Ejército, la UME, helicópteros, ingenieros... ¿Cómo es posible que el presidente estuviera en la India y no cogiera un avión para estar al día siguiente, o que cuando viniera a l'Eliana y ni nos hablase a los que habíamos estado en el Cecopi?».

Pradas cree que «nadie, a sabiendas, evita informar a conciencia de lo que podía venir. Era difícil para todos. En las informaciones posteriores, yo veo mi cara o la de Suárez en los vídeos, o la de Mompó. Cuando me cesaron les di las gracias a todos. Oficialmente no supimos que había fallecidos hasta la madrugada, cuando la Delegación de Gobierno lo certificó, aunque a medianoche ya era muy probable de que hubieran fallecidos, pero la constatación la tuvimos gracias a la Guardia Civil y a la jueza de Torrent, que hizo una labor magnífica».

La exconsellera ha explicado que las sensaciones vividas durante la tarde fueron «tan fuertes» que intentó esforzarse por explicárselo a Mazón, que tomó el mando de la comunicación pública a partir de que llegó al Cecopi, a las 20.28 horas.