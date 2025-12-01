Salomé Pradas: «Mi mayor error fue no decirle a Mazón ven inmediatamente; y el suyo fue no venir» La exconsellera desvela que el expresidente la citó en su domicilio particular y la cesó allí para no tener que acudir al Palau de la Generalitat, además de pedir perdón a las víctimas: «Lo siento»

Domingo, 30 de noviembre 2025 | Actualizado 01/12/2025 00:18h.

Después de la dana, según explica Pradas en la entrevista concedida en La Sexta, el entonces president de la Generalitat la «rehuía», lo que ya le permitió intuir a la exconsellera lo que iba a suceder. Y cuando sucedió, la conversación fue tensa, según ha relatado.

«Me cesó en su casa. Luego me han dicho que se arrepintió de haberme cesado, pero a mí nunca me lo ha comentado. Me comunicó la destitución en su casa. Me dijo que había muchos periodistas en el entorno del Palau y que se iba a saber, pero eso se estaba comentando desde hacía una semana», afirma la exconsellera: «Yo sabía lo que iba a pasar».

La exconsellera asegura que en el entorno del 9 d'Octubre y el primer aniverario de la dana «el señor Mazón comenzo a dar entrevistas y dijo cosas que no eran verdad y me armé de valor para decirle por teléfono que quería que dijera la verdad, que no lo hiciera por mí, sino por las victimas y que contara qué habia hecho ese día y que yo le había informado de cada paso del Cecopi. Mintió cuando negó que yo le había informado de que íbamos a enviar el Es Alert, y dije por ahí no voy a pasar».

«A mí no me contó dónde estaba cuando no me contestaba y él dijo que ya lo habia contado. No me dijo dónde estaba. Yo necesitaba saber por qué no me había respondido. Todavía llevo mal ese momento en que estamos en los peores minutos de la emergencia, cuando nos dicen que va a reventar la presa y no puedo contactar con el president», asegura Pradas.

Respecto a las víctimas, ha explicado que no va a superar «nunca no haber tenido la información para actuar porque son muchas víctimas y familias destrozadas, una comarca arrasada. Yo llegué a la políltica para ayuda poniendo lo mejor de mi y no puedo decir más que pedirles disculpas por no haber podido hacer más. Lo siento».

Obviamente, Pradas defiende su inocencia penal. Ella y Argüeso están imputados en la causa que se instruye en el juzgado de Catarroja. «Creo que no hay responsabilidad penal en esta catástrofe. Que sí hay que resarcir a las víctimas por no estar hechas las infraestructuras, la actualización de planes de emergencia, la instalación de alertas como en el Ebro... pero de ahí a una responsabilidad penal de una o dos personas, dista mucho. Yo me siento responsable de haber estado al frente de una meergencia que acabón con 229 fallecidos, pero es una resposnabilidad moral. No tenía la información para llegar a tiempo, pero no es una responsabilidad personal por haber tenido esa información y no la tuve».

Como epílogo, Pradas ha considerado que «mi mayor error esa tarde fue no haberle dicho a Mazón que viniese inmediatamente allí, porque creo que debía haber estado, que fue su mayor error».