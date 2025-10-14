Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Campos de arroz encharcados por las lluvias. José Luis Bort

Los arroceros de la Albufera pierden ya dos millones mientras las lluvias agravan la crisis de la paja del arroz

La Conselleria de Medio Ambiente espera que pase el temporal para tomar medidas mientras los agricultores califican la situación de desastre

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 00:52

Comenta

Las lluvias continúan y se espera que esta sea la tónica al menos durante algunos días más. Y en la Albufera se está notando. Las ... precipitaciones están agravando la situación por la atraviesan los arroceros tras una cosecha que ha sufrido fuertes mermas por el hongo de la pyricularia, especialmente en las variedades más tradicionales del parque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  4. 4 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»
  10. 10 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los arroceros de la Albufera pierden ya dos millones mientras las lluvias agravan la crisis de la paja del arroz

Los arroceros de la Albufera pierden ya dos millones mientras las lluvias agravan la crisis de la paja del arroz