Alice, la primera dana con nombre de la historia en España

Nacho Ortega Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 17:45

Desde el año 2017 Aemet, junto a los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra, pone nombre a las borrascas de gran impacto. Ahora, desde octubre de 2025, la Agencia Estatal de Meteorología también ha decidido bautizar a las danas, y la primera en tener nombre propio se llama Alice y llega a la Comunitat Valenciana en plena fiesta regional cargada de lluvia.

Alice afectará desde última hora del miércoles 8 hasta al menos el domingo 12 de octubre al tercio este peninsular y Baleares, sobre todo las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante, y ha obligado a Aemet a activar un aviso especial. Los chubascos que vienen con Alice «pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», apunta Aemet.

De hecho, se ha activado el aviso naranja por lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas y 40 por hora en el litoral de Valencia y Alicante, y en aviso amarillo está el interior de la Comunitat y el litoral sur de Alicante y Castellón.

Por qué se pone nombre a la dana

El hecho de poner nombre a las danas tiene un triple objetivo. Por un lado, será necesario que se activen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos, con el fin de evitar que estos fenómenos meteorológicos se asocien de forma unívoca a «impactos graves o catastróficos». Por otro, se pretende mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y los medios de comunicación y favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori. Por último, también se desea esquivar confusiones y reforzar la coherencia del mensaje oficial.

Alice llega con mucha lluvia a la zona mediterránea en pleno puente de octubre. «Extrema las precauciones y consulta los avisos en vigor en nuestra web y en nuestra app», ha señalado el organismo estatal a través de su perfil en la red social 'X'.

Previsión del tiempo por días

Miércoles 8 y jueves 9 de octubre

AEMET ha señalado en que los primeros chubascos se esperan a última hora de este miércoles en el este de Castilla- La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana y que estos se extenderán desde primera hora del jueves a zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana.

A lo largo de esta jornada, se extenderán a Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y Sistema Central. Según el aviso, se prevé que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte. En este último caso, hay más posibilidades de que sea así en el entorno del cabo de la Nao.

Viernes 10 de octubre

El viernes, los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión y quedarán reducidos al sudeste peninsular. Sin embargo, no se descarta que alcancen el resto de Alborán y Baleares. En esta jornada, hay más probabilidades de que estas lluvias lleguen a una intensidad localmente muy fuerte en los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos.

Fin de semana del 11 y 12 de octubre

Durante el fin de semana, AEMET espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos así como los vientos húmedos en superficie y ya el domingo perderán intensidad. En estos dos días, los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro y podrán alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares.