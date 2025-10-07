Aemet lanza un aviso especial por la dana Alice y prevé «lluvias muy fuertes» que pueden provocar «inundaciones súbitas» El aviso afecta al este peninsular y Baleares y se extiende durante 5 días, desde el miércoles 8 hasta al menos el domingo 12 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado este martes 7 de octubre un aviso especial en el que alerta de «lluvias muy fuertes y persistentes» en el tercio este peninsular y Baleares desde el miércoles 8 de octubre y hasta al menos el domingo 12, Día de la Fiesta Nacional, con un grado de probabilidad del 70%.

«Mañana miércoles 8 una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la dana Alice. En superficie, un potente anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea», explican.

Aemet recuerda que «existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días».

«Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, propiciando un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes afectando principalmente al tercio este peninsular y Baleares desde últimas horas de mañana miércoles 8 y, al menos, hasta el domingo 12, siendo a priori la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», sostiene.

Miércoles 8 y jueves 9 de octubre

Mañana miércoles 8 a últimas horas se esperan los primeros chubascos en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana, que ya desde primeras horas del jueves 9 se extenderán a zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, y a lo largo del día a Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y sistema Central. Se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte de manera más probable en el entorno del cabo de la Nao.

Viernes 10 de octubre

El viernes 10 los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión, quedando reducidos al sudeste peninsular, aunque sin descartar que alcancen el resto de Alborán y Baleares, siendo los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos las zonas donde se alcanzarían, con mayor probabilidad, intensidad localmente muy fuerte.

Fin de semana

Durante el fin de semana se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en superficie, aunque perdiendo intensidad el domingo, con los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares.

AEMET recuerda que actualizará a diario esta información y recomienda un seguimiento detallado y actualizado de esta situación a través de sus predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos adversos en www.aemet.es

