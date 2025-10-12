El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho» «Justo al pasar de naranja, en la que habíamos estado toda la noche, a amarilla, han caído lluvias que perfectamente podían ser ese tipo de alerta», afirma el socialista Mayor, incomprensión similar a la señalada por Mazón

Cullera va «recuperando la normalidad» tras sufrir este domingo una tormenta aislada ha dejado chubascos muy fuertes en la localidad y que, según ha señalado a la Agencia Efe su alcalde, Jordi Mayor, se han producido cuando el municipio ya había pasado de la alerta naranja a la amarilla. Mayor, que también es portavoz del PSPV en la Comunitat, ha admitido su sorpresa por el modo en que se produjo el descenso de nivel de alerta por parte del organismo gubernamental, Aemet, justo antes de que una tromba de agua jarreara sobre la localidad de la Ribera Baja.

Según Jordi Mayor, lo «complejo de la situación» es que el episodio intenso de lluvias se ha producido «justo en el momento en el que terminábamos de pasar de alerta naranja, en la que habíamos estado toda la noche, a alerta amarilla, lo cual nos ha sorprendido mucho».

Aemet justificó este sábado el cambio en el nivel de alerta de rojo a naranja en el sur de Alicante por la no superación de los umbrales mínimos establecidos. De esta manera, rebatió las declaraciones del presidente Mazón, que en la mañana del sábado recalcó su sorpresa ante la modificación: «El momento más duro de lluvia fue cuando ya la propia Aemet había eliminado la alerta roja». Fuentes de la Aemet respondieron que «Mazón está equivocado».

Mayor tampoco parece que le tiene cogido el punto a las indicaciones de Aemet. «No entendíamos por qué, de repente, cuando ya no estábamos en la alerta naranja, han caído lluvias que perfectamente podían haber sido en ese tipo de alerta», ha indicado para añadir que «afortunadamente ha sido durante un periodo de media hora».

«Tras parar la tormenta, la Policía Local de Cullera ha señalizado las zonas de difícil acceso, hemos informado a la ciudadanía y automáticamente Aemet nos ha elevado el nivel de riesgo otra vez a naranja, que era lo razonable», ha indicado el alcalde socialista de la localidad costera valenciana.

Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), un núcleo muy intenso ha dejado 71 litros por metro cuadrado en Cullera y 57 l/m2 en el Marenyet de Cullera (en la Ribera Baja).

El episodio más intenso de lluvias se ha producido a primeras horas de la mañana en la zona de la pedanía del Brosquil, y el camino más afectado ha sido el del Coma en total y parcialmente el Camino del Pilón, por donde se ha pedido precaución y evitar desplazamientos.

Ahora, ha dicho Mayor, «hemos recuperado prácticamente la normalidad en la totalidad de caminos, aunque en algunos queda aún mucha cantidad de agua y esperamos que en ls próximas horas puedan desaguar las acequias».

Según ha indicado, el problema es que «ya son muchos días lloviendo y los campos, acequias y escorrentias estaba a un nivel de saturación muy elevado. Que se produzca un chaparrón a estas alturas, ha hecho que no den abasto a la cantidad de agua y se han inundado algunos caminos.

Jordi Mayor ha señalado que no se ha producido ninguna incidencia de relevancia, aunque la Policía Local ha recorrido la zona por si tenía que atender a algún vecino que reside en casas de campo por la zona, mientras que el núcleo urbano de Cullera no se ha visto afectado.

Ante esta situación de inestabilidad y previsión de lluvias hasta la noche, el ayuntamiento ha decidido suspender la procesión de los festivales Mareny de Sant Llorenç y el posterior castillo de fuegos artificiales.

Según Mayor, finalmente se ha decidido suspenderla porque aunque en principio a las 8 de la mañana se pasaba de la alerta naranja a la amarilla, que terminaba a las 12 horas, al producirse el episodio de tormentas «Aemet nos ha vuelvo a pasar a naranja hasta las 12 horas y después el amarillo hasta las doce de la noche», lo que desaconseja hacer cualquier actividad al aire libre.