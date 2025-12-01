Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Simulación de un individuo echando droga en una bebida. LP

Las agresiones sexuales por sumisión química se duplican: 20 cada mes en la Comunitat

El Instituto Nacional de Toxicología registra 245 violaciones en un año en la región, con otro dato muy grave: 39 menores entre las víctimas

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:08

Hubo un tiempo en que parecía algo sólo de películas. Instantes de oscuridad y drama que sólo ocurrían en las obras de ficción. Después llegaron ... los rumores de que había gente que inyectaba sustancias con jeringuillas en pubs, discotecas y otros lugares de ambientes festivos para hacerse con el cuerpo y la voluntad de sus víctimas. De aquellos episodios sólo hubo sospechas, alguna denuncia pero ni un sólo caso constatado y con detenidos por parte de las Fuerzas de Seguridad. El típico asunto que acaba en la frontera entre la leyenda negra y la realidad. Pero hay una certeza dura, cruda y alarmantemente en aumento. Las agresiones sexuales cometidas mediante sumisión química, aquellas en las que el asaltante se vale de alguna sustancia introducida en la bebida de la víctima para abusar de ella, mientras esta no logra oponer resistencia y, lo que es peor, acaba con su mente sumida en un infierno de desmemoria y confusión que luego impide que pueda puntualizar lo sucedido y aleja la posibilidad de una condena para el violador.

