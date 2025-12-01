Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Angie, la joven víctima de la violación, en la Marina de Valencia. IRENE MARSILLA

El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Una joven narra cómo fue agredida en Valencia. No ha denunciado. «Por miedo, estoy sola». Y sigue destrozada: «Un año después aún me quiero arrancar la piel»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

«Ese abril, me arrancaste todo y te lo llevaste. La fuerza, la valentía, la alegría y la sensación de sentirme mía. Me cambiaste, sin ... consultarme, la plenitud por vulnerabilidad y miedo». «Esa primavera, me quitaste la confianza para ser yo y te llevaste mi voluntad de creer en la bondad de las personas, de pensar que los hombres cuidan». «Ha pasado un año desde aquel día, y a veces quiero arrancarme la piel para evitar recordar tus manos sobre ella; y otras veces quiero evitar mi mirada en el espejo para dejar de sentir la vergüenza escondida en la culpa que me recuerda que nunca debí ir, ni hacer, ni confiar, ni estar». «No me persigas más con esa máscara de culpa, Deja de aparecer en mis noches eternas, No te hagas presente en cada paso que doy, Sal de mi mente, hombre innombrable».

