Una mujer víctima de violencia. LP

Alerta por el auge de los delitos sexuales: la Fiscalía investiga cinco violaciones cada día en la Comunitat

La memoria de 2025 contabiliza diligencias por casi 2.000 violaciones, un aumento de los delitos de tráfico de drogas y un descenso de las infracciones graves de tráfico

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:36

Juristas, educadores sociales, pedagogos, representantes de Fuerzas de Seguridad... Un sinfín de operadores implicados en la lucha contra la delincuencia y encargados de mantener la ... seguridad ciudadana llevan un sinfín de tiempo avisando: el aumento de los delitos sexuales no deja de encender señales de alarma. Y los últimos datos de la memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana así lo atestigua. El informe, hecho público ya por el ministerio público arroja un terrible dato: cada día se abren diligencias por una agresión sexual en la Comunitat Valenciana.

