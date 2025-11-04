Alerta por el auge de los delitos sexuales: la Fiscalía investiga cinco violaciones cada día en la Comunitat

Juristas, educadores sociales, pedagogos, representantes de Fuerzas de Seguridad... Un sinfín de operadores implicados en la lucha contra la delincuencia y encargados de mantener la ... seguridad ciudadana llevan un sinfín de tiempo avisando: el aumento de los delitos sexuales no deja de encender señales de alarma. Y los últimos datos de la memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana así lo atestigua. El informe, hecho público ya por el ministerio público arroja un terrible dato: cada día se abren diligencias por una agresión sexual en la Comunitat Valenciana.

El documento de Fiscalía (que este lunes iba a presentarle el fiscal superior a Carlos Mazón pero cuya cita quedó desconvocada por la tormenta política desencadenada tras la dimisión del presidente de la Generalitat) arroja la friolera de casi 2.000 violaciones en la región durante 2024, el año al que hace referencia la memoria. En concreto, 1.962 delitos de este tipo. Una cifra bastante superior a las 1.722 infracciones de este tipo contabilizadas en el ejercicio anterior. Y es la provincia de Valencia la que concentra una mayor incidencia de este tipo de delitos: más de un millar, hasta llegar a 1.025.

Y, una vez más, la presencia de adolescentes entre los autores de este tipo de delincuencia merece un capítulo especial para la Fiscalía. Es en el área de Alicante donde los fiscales subrayan especialmente su preocupación. «A reseñar el número creciente de delitos de violencia doméstica, violencia de género y las agresiones y abusos sexuales. Se han archivado 474 diligencias preliminares por haberse cometido los hechos por menores de catorce años, destacando las 56 incoadas por delitos contra la libertad sexual, 114 por acoso, 135 por lesiones, 95 por tratos degradantes, 27 por violencia doméstica y 38 por robo con violencia», subraya un párrafo de la memoria, que pone el acento en la notable presencia de menores entre los autores de este procupante cóctel de infracciones penales.

En la amalgama delictiva que cada año traza la memoria de la Fiscalía de la Comunitat, hay una buena noticia: el descenso de los delitos contra la seguridad del tráfico Las diligencias relacionadas imprudencia sobre el asfalto experimentan un notable retroceso, en consonancia con las últimamente menores cifras de siniestralidad en carretera. Las diligencias en este sentido pasan de 3.220 a 2.506, un 22% menos.

Eso sí, los fiscales de Castellón lanzan una advertencia a las Fuerzas de Seguridad: «La remisión de atestados a la vía judicial sigue siendo muy reducida, de lo que se infiere que más de un supuesto de conducción bajo la influencia de drogas se está escapando del reproche penal siendo conveniente incidir en la necesidad de impulsar la persecución de estos ilícitos».

Después de una cara, otra cruz. Siguen al alza las diligencias previas abiertas por la Fiscalía por la venta de estupefacientes. Y eso que el informe aún no incluye la macroperación de este año contra la mafia implicada en la trama corrupta del puerto de Valencia. De las 2.716 infracciones detectadas por el ministerio público en 2023 se pasa a las 2.930 del año pasado (+7,9%).

Y otro foco de alarma de la Fiscalía. El blanqueo cada vez más viaja al extranjero. Así se registra en el área de cooperación internacional, que recoge las peticiones a la Justicia de otros países. Los narcos cada vez intentan lavar más dinero negro en el extranjero. «La mayoría de los expedientes tramitados se refieren a delitos de naturaleza económica, solicitándose fundamentalmente en los mismos declaraciones de testigos e investigados y averiguación de información financiera o titularidad de cuentas bancarias, pero debe mencionarse también el ascenso importante en la emisión de solicitudes por delitos contra la salud pública».