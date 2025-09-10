Los agentes medioambientales de la CHJ no alargaron su horario el día de la dana pese a la alerta roja

La polémica por la vigilancia de los cauces de ríos y barrancos el día de la dana se ha avivado después de que la Confederación ... Hidrográfica del Júcar (CHJ) reconociera en un informe que una decena de sus agentes medioambientales no trabajaran a partir de las 17:00 horas del pasado 29 de octubre, es decir, en las horas más trascendentales de la tragedia. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, he defendido esta mañana que estos efectivos, que tienen entre sus funciones el seguimiento de los barrancos en caso de colapsar los sensores, no alargaron su jornada laboral pese a la alerta roja porque a la hora en la que finalizaba su horario de trabajo el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) controlaba de manera correcta el estado de los caudales.

Bernabé ha explicado que los agentes de la CHJ tienen distintas funciones como el control de las presas, infraestructuras de las que estos «no se movieron» el pasado 29-O, mientras otros efectivos tiene encomendado «suplir la información que no pueda dar el SAIH».

Hecha esta aclaración, la delegada del Gobierno ha asegurado que el SAIH funcionó todo el tiempo hasta que colapsó a las 18:55 de la tarde, refiriéndose al único medidor de control del barranco del Poyo situado junto a la A-3. En este sentido, ha defendido el desempeño de estos profesionales el día de la dana pese a que no estuvieran desplegados y operativos en las horas más decisivas de la tragedia: «Cumplieron con su horario laboral hasta el último minuto».

«Nadie los mandó a su casa, como sí mandaron a su casa a los trabajadores y a los agentes medioambientales. Los enviaron a su casa dentro del horario laboral», achaca Bernabé a la Generalitat sobre la retirada de los bomberos forestales que vigilaban el Poyo y la orden de que los agentes de la Conselleria de Medio Ambiente no realizaran trabajo de campo como consecuencia del temporal.

Preguntada por LAS PROVINCIAS sobre si existe algún protocolo por el que estos agentes medioambientales de la CHJ puedan ampliar su horario laboral en caso de emergencia, como la ocurrida el 29-O, la delegada del Gobierno ha insistido en que estos efectivos se hubiesen quedado «si no se pudiera transmitir la información en tiempo y forma». No obstante, según mantiene Bernabé, la información «se estaba enviando en tiempo y forma».