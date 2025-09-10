Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un vecino otea el caudal del Poyo a su paso por Paiporta. EFE/BIEL ALIÑO

Los agentes medioambientales de la CHJ no alargaron su horario el día de la dana pese a la alerta roja

Bernabé dice que los efectivos cumplieron con su jornada laboral «hasta el último minuto» y que el colapso del sensor del Poyo no llegó hasta dos horas después de las 17:00

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:13

La polémica por la vigilancia de los cauces de ríos y barrancos el día de la dana se ha avivado después de que la Confederación ... Hidrográfica del Júcar (CHJ) reconociera en un informe que una decena de sus agentes medioambientales no trabajaran a partir de las 17:00 horas del pasado 29 de octubre, es decir, en las horas más trascendentales de la tragedia. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, he defendido esta mañana que estos efectivos, que tienen entre sus funciones el seguimiento de los barrancos en caso de colapsar los sensores, no alargaron su jornada laboral pese a la alerta roja porque a la hora en la que finalizaba su horario de trabajo el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) controlaba de manera correcta el estado de los caudales.

