La vía rápida que une Alaquas, Aldaia y Torrent, destrozada por la dana. IRENE MARSILLA

Los agentes medioambientales de la CHJ no trabajaron en las horas decisivas de la dana

Sólo uno de los diez efectivos de la zona afectada remitió información sobre el caudal del Magro más allá de las 17:00 del 29-O

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:07

El informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para contestar al requerimiento de información de PP y Vox en la comisión de ... investigación de la dana en Les Corts abre un nuevo frente en la vigilancia de los cauces. El escrito demuestra que los agentes medioambientales del organismo de la cuenca no trabajaron más allá de las 17:00 de la tarde el 29 de octubre, es decir, no estaban controlando el estado de los caudales de una cuenca sobre la que ya bajaban auténticos tsunamis de lodo que causaron 228 muertos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales.

