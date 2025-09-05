Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de los bomberos forestales de la Generalitat durante unas maniobras. IVÁN ARLANDIS

Los bomberos denuncian la instalación de una cámara oculta en la base de la unidad que vigilaba el Poyo el 29-O

La CGT habla de «represalia» por las declaraciones sobre la retirada de los efectivos del barranco en la dana mientras Valderrama condena los hechos y se abre a comparecer en Les Corts

P. Alcaraz

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:55

La Confederación General del Trabajo (CGT) de los bomberos forestales de la Generalitat «condena rotundamente» la instalación de una cámara oculta en la base de ... Yátova donde prestan servicio los efectivos que vigilaban el caudal del Poyo el día de la dana hasta que recibieron la orden de retirarse de sus labores de medición al borde del barranco en Chiva. La CGT ha anunciado la activación de su equipo jurídico para denunciar unos hechos que califican como «ataque flagrante» al derecho a la intimidad y una «grave vulneración» de sus derechos laborales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8

    Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los bomberos denuncian la instalación de una cámara oculta en la base de la unidad que vigilaba el Poyo el 29-O

Los bomberos denuncian la instalación de una cámara oculta en la base de la unidad que vigilaba el Poyo el 29-O