Los bomberos denuncian la instalación de una cámara oculta en la base de la unidad que vigilaba el Poyo el 29-O

La Confederación General del Trabajo (CGT) de los bomberos forestales de la Generalitat «condena rotundamente» la instalación de una cámara oculta en la base de ... Yátova donde prestan servicio los efectivos que vigilaban el caudal del Poyo el día de la dana hasta que recibieron la orden de retirarse de sus labores de medición al borde del barranco en Chiva. La CGT ha anunciado la activación de su equipo jurídico para denunciar unos hechos que califican como «ataque flagrante» al derecho a la intimidad y una «grave vulneración» de sus derechos laborales.

El escrito del sindicato bomberil asegura que la colocación de una cámara sin conocimiento ni consentimiento «supone una acción delictiva que atenta directamente contra la derecho fundamental al honor, la intimidad y la propia imagen», tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Es por ello que denuncian también que este acto se enmarca en un contexto de presión y difamación hacia los efectivos, «como represalia directa» por sus declaraciones públicas en relación con la retirada del punto de vigilancia del Poyo el 29-O.

«Desde aquel momento, han estado señalados y cuestionados varias veces, sin el espaldarazo institucional de la empresa SGISE ni de sus responsables políticos, abandonando a sus Bomberos Forestales ante un caso tan grave judicialmente, sintiéndose desamparados al tener que justificarse enseñando sus tickets de compra en vez de ser la empresa quien responda», continúa el comunicado.

Ante esta situación han exigido explicaciones a los responsables de SGISE y al conseller Juan Carlos Valderrama, «así como la depuración de todas las responsabilidades derivadas de esta acción inadmisible».

«Desde CGT, no toleraremos ninguna vulneración de los derechos laborales ni ninguna acción que ponga en riesgo la integridad y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este servicio público», acaba el comunicado sindical.

Repulsa de Valderrama

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha manifestado su repulsa ante cualquier situación de esta índole al entender que atenta contra la intimidad de las personas y los derechos de los trabajadores.

Valderrama también ha explicado que la Guardia Civil está investigando los hechos así como la propia Generalitat, que está estudiando el plan de seguridad de dicha base y la SGISE ha abierto su propio procedimiento interno.

Sobre la petición de comparecencia en Les Corts para explicar lo sucedido por parte del PSPV, el titular de Emergencias ha comentado que, si es necesario, acudirá al parlamento «para dar todas las explicaciones con la máxima transparencia, normalidad y tranquilidad para esclarecer toda circunstancia que haya podido ocurrir».