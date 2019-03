La admisión de alumnos para el curso 2019-2020 empieza el 9 de mayo Educación introduce cambios en el baremo y dará más puntos a las rentas más bajas JOAQUÍN BATISTA Valencia Jueves, 28 marzo 2019, 10:14

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicado el calendario del proceso de admisión de alumnos para el curso que viene. En Infantil y Primaria las familias podrán presentar sus solicitudes entre el 9 y el 17 de mayo, las listas provisionales se conocerán el 30 de mayo y tras las pertinentes reclamaciones las definitivas llegarán el 12 de junio. Entre el 13 de ese mes y el 3 de julio se procederá a formalizar la matrícula en el centro asignado.

Para la ESO y Bachillerato las instancias se podrán presentar del 21 al 30 de mayo. Las listas provisionales llegarán el 11 de julio y las definitivas el 18. Desde el día siguiente hasta el 26 del mismo mes se hará la matrícula.

La admisión llega con novedades, pues también hoy se han conocido diferentes cambios que afectan al proceso fruto de la adaptación de la regulación vigente, de 2016, a diferentes leyes y normativas aprobadas con posterioridad.

Uno de las modificaciones más destacadas tiene que ver con la baremación, es decir, el cálculo de los puntos que suma cada solicitud cuando hay más peticiones de acceso que plazas disponibles. En arreglo a la Ley sobre la Renta Valenciana de Inclusión, las familias beneficiadas de la misma sumarán tres puntos en concepto de renta, en lugar de los dos que se otorgan por la vía ordinaria en función de la declaración de la renta de dos ejercicios fiscales anteriores al año en que se solicita la plaza, es decir, la de 2017.

Además, los alumnos incluidos en el régimen de acogimiento familiar o residencial tendrán prioridad en el acceso al centro que resulte más favorable a la persona acogida o a la familia. En el caso de que no sea posible, la Generalitat adoptará aquellas medidas extraordinarias legalmente previstas que permitan acceder. Aunque no se concretan, cabrá la opción de una ampliación extraordinaria de las ratios, de la capacidad del aula, siempre que esta no se haya adoptado ya con anterioridad para la misma unidad. Esta prerrogativa, derivada de la Ley de Protección de la Infancia, también será efectiva para niños o adolescentes en acogimiento familiar o en guarda con fines de adopción.

Otro de los cambios tiene que ver con las listas provisionales y definitivas, que ya no incluirán información considerada de carácter personal en arreglo al Reglamento General de Protección de Datos, lo que significa que no se sabrá si se obtienen puntos por renta, discapacidad, condición familiar o proximidad al domicilio. De hecho, en el anexo que aparece publicado hoy en el Dogv ni siquiera figura la puntuación total. Solo aparecerá si el alumno ha sido admitido en determinado centro. Educación creará una aplicación informática que permitirá conocer a las propias familias los puntos obtenidos.