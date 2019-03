Reclaman datos sobre la evaluación del cambio

La confederación Gonzalo Anaya también ha reclamado a la conselleria «datos sobre las evaluaciones realizadas en los colegios donde se está aplicando la jornada continua, ya que la norma que regula el cambio de organización horaria prevé que trimestralmente y anualmente, en el seno de los consejo escolares, se evalúe mediante entrevistas y consultas a maestros, familias y alumnos el desarrollo y aplicación de la jornada y de las actividades extraescolares gratuitas».

La confederación añadió en este sentido que son necesarias para «conocer si este modelo supone una mejora pedagógica, de rendimiento académico, para la conciliación para familiar o para la convivencia».

También señaló que desde la organización de Ampas no se tiene constancia de que existan documentos que recojan estas evaluaciones, que «serían de gran provecho para las familias a la hora de valorar la conveniencia o no del cambio de jornada». Cabe recordar que el próximo 1 de abril están llamados a votar los padres y madres de 84 escuelas que han solicitado la modalidad intensiva a partir del curso 2019-2020.

Por otro lado, la Conselleria de Educación también está realizando una evaluación global del funcionamiento de la jornada continua y la previsión es que no trascienda hasta el próximo septiembre. Los informes previos no han sido concluyentes. El primero, realizado con el PP, fue más bien negativo aunque recomendaba seguir investigando. Una segunda ampliación, ya con el Botánico, no arrojó conclusiones favorables ni desfavorables, más allá de una bajada de comensales en el comedor y en las actividades extraescolares.