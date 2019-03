Las aulas con mayor demanda en todas las grandes ciudades son las de la concertada Manifestación en defensa de la enseñanza concertada organizada en 2017, en plena crisis por el recorte de aulas de Bachillerato. / m. molines La ratio de alumnos por clase en los 26 municipios de más de 30.000 habitantes supera en cualquiera de los casos a la pública JOAQUÍN BATISTA Valencia Miércoles, 13 marzo 2019, 20:15

La enseñanza concertada de la Comunitat presenta buena salud en términos de demanda. Los datos de las comisiones de escolarización de Valencia ciudad así como el informe encargado por el Ayuntamiento para la elaboración del mapa escolar acreditan, como ya publicó LAS PROVINCIAS, una mayor ocupación de sus aulas respecto a la red pública.

Y en el resto de grandes ciudades de la Comunitat la tendencia que se da es similar: las clases sostenidas a través del concierto presentan un promedio de alumnos superior en los 26 municipios con más de 30.000 habitantes donde hay oferta de ambas redes (algo que no sucede en La Vila Joiosa y en La Vall d'Uixò). Un dato a tener en cuenta de cara a la próxima admisión de alumnos para el nuevo curso, en el sentido de que una mayor ocupación desliza una mayor demanda de acceso, y por tanto, más competencia por las plazas.

Para calcular la ratio por aula se ha recurrido a los datos que publica el Portal de Transparencia de la Generalitat, que en el apartado referido a la enseñanza ofrece información sobre el número de unidades de todos los centros valencianos sostenidos con fondos públicos, así como la matrícula de cada una de ellas. El último informe publicado se refiere al curso 2017-2018. Las estadísticas no incluyen los estudios de FP, por lo que el análisis realizado se centra en el resto de etapas: desde Infantil hasta Bachillerato.

También se han contabilizado las aulas de Educación Especial y de enseñanzas artísticas, así como las clases de dos años de los centros públicos. La ratio se ha obtenido cruzando el total de aulas con el global de niños matriculados, por lo que la cifra resultante engloba todos los niveles presentes en cada municipio.

En realidad la conclusión básica es que los concertados tienen las aulas más llenas, están más ocupadas, síntoma de que a lo largo de los años -la ratio incluye hasta enseñanzas postobligatorias- han sido más solicitados por las familias en los sucesivos procesos de admisión.

Los casos más extremos se dan en Alzira, Gandia, Torrevieja, Burriana y Petrer, donde el promedio supera los 27 alumnos por unidad. Sin embargo, la mayor diferencia respecto a la red pública está en Paterna, con siete estudiantes más. Además, Torrevieja y San Vicente del Raspeig son las localidades donde mayor ocupación se registra en los centros de titularidad de la Generalitat, y este último municipio también es, junto a Alcoy, donde más se aproximan las ratios de los dos modelos (un niño más a favor de la concertada).

Aunque todavía no se ha publicado el calendario de admisión para el 2019-2020, las fechas no serán muy distintas a años anteriores, por lo que la entrega de solicitudes puede llegar en mayo. Lo único que se conoce es la letra que servirá para deshacer empates entre alumnos que sumen los mismos puntos y siempre que no se puedan dirimir aplicando el resto de criterios. El sorteo público se realizó el día 7 y salió la letra O. Es decir, en estos casos tendrán prioridad los niños cuyo primer apellido empiece por la misma.

Otro indicador de la proximidad de la admisión es la puesta en funcionamiento de campañas informativas. Seguro que se organizará una desde la conselleria -en años anterior creó malestar al referirse casi exclusivamente a la red pública-, aunque de momento ha trascendido la que impulsa el sindicato mayoritario de la concertada, Fsie, que incide en la «libertad real de elección» y busca poner en valor el trabajo de los docentes de la red.

Por su parte, desde la campaña Yo Elijo, que engloba a patronales de centros y a representantes de las familias del sector privado concertado de la Comunitat, explicaron que de momento no se ha ideado alguna acción específica de cara al próximo proceso, más allá del impacto que está teniendo la iniciativa que suma, según explican, más de 18.000 apoyos al manifiesto a través de internet y que se ha extendido por otras nueve autonomías.