El PP arremete contra el Consell por los barracones

La portavoz del área de Educación del PP, Beatriz Gascó, arremetió ayer contra el Consell en relación a la mejora de las infraestructuras educativas. La también diputada dijo que «la no eliminación de los barracones es el mayor fracaso de Puig y Oltra» y destacó que hay más de 14.000 alumnos estudiando en prefabricadas y 19 centros todavía íntegramente en módulos provisionales. «Quienes prometieron a su llegada su erradicación no solo no han cumplido sino que no tienen visos de arreglarlo con la mitad de las obras de estos centros ni siquiera adjudicadas», dijo, recurriendo a un porcentaje que también recogió LAS PROVINCIAS en la edición de ayer.

Para Gascó, «en la última legislatura, en plena crisis, se eliminaron más barracones que estos últimos cuatro años con el PSPV y Compromís pese a contar ahora con 400 millones de euros más cada año para financiar la educación. La gestión les viene muy grande. No han sido capaces de terminar íntegramente un solo centro nuevo educativo en esta legislatura», defendió.

La responsable popular indicó también que «la prioridad de la izquierda en educación no ha sido construir centros o eliminar barracones, sino imponer un modelo de enseñanza único y sectario, donde todo el alumnado hable y piense igual. Se han dedicado más a adoctrinar y gestionar las ayudas a entidades catalanistas que a atender a las personas», concluyó.

El último compromiso del Consell -tras renunciar a la retirada de todos los barracones en una legislatura- era acabar el mandato con las obras para desmontar los centro íntegramente en prefabricadas adjudicadas o en ejecución.