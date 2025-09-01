Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Vuelven los atascos a Valencia el primer día de vuelta al trabajo: consulta el estado del tráfico
Atascos en la V-30. DGT

Un accidente en la V-30 ha complicado la circulación a primera hora de la mañana

Redacción

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:23

La Dirección General de Tráfico ha notificado a primera hora de este lunes 1 de septiembre un accidente múltiple en la V-30 a la altura de Paterna sentido puerto que ha complicado la circulación el primer día de vuelta al trabajo. El incidente ha tenido lugar a las 7.55 horas y ha obligado a cortal el carril izquierdo durante varias horas, provocando varios kilómetros de atascos. A las 9.00 horas los vehículos ya habían sido retirados de la calzada y el tráfico volvía a ser fluido en esta zona.

Además, en esta misma vía también se registran otros dos kilómetros de colas entre Benimàmet- Beniferri sentido A-7; un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido puerto y otro kilómetro a la altura de Xirivella sentido puerto.

Según la información recogida por la DGT a las 9.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-30: dos kilómetros de colas entre Benimàmet- Beniferri sentido A-7

- V-30: un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido puerto

- V-30: un kilómetro a la altura de Xirivella sentido puerto

- V-31: un kilómetro entre Silla y Beniparrell sentido Valencia

- A-3: un kilómetro entre Quart de Poblet y Mislata sentido Valencia

- A-3: un kilómetro a la altura de Ventas del Poyo sentido Valencia

- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-30: un kilómetro entre Paterna y Quart de Poblet sentido V-30

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

