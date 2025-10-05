Vuelve el concurso de fotografía 'Coneix Godella'

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26 Compartir

El Ayuntamiento de Godella, a través de la concejalía de Cultura dirigida por Delfina Alfonso, anuncia una nueva edición del Concurso de fotografía 'Coneix Godella'. El proyecto busca impulsar las artes plásticas y conocer Godella desde la percepción de la fotografía digital empleando tanto herramientas actuales como a través de la digitalización de fotografías antiguas.

El concurso es de libre participación y contará con dos categorías diferenciadas: la categoría A, para mayores de 16 años, y la categoría B, para menores de 16 años. De este modo, los participantes de la categoría A optarán a un primer premio de 250 euros -y la publicación de la fotografía como portada del calendario de Godella 2026- y un segundo premio de 150 euros. Por su parte, los participantes de la categoría B optarán al premio juvenil valorado en 100 euros.

A todas las personas que participen se les obsequiará con un calendario de Godella 2026 y un diploma durante el acto de entrega de premios que se llevará a cabo en enero de 2026, quedando pendiente de concretar el lugar, la fecha y la hora exacta.

Las solicitudes tendrán que presentarse del 13 de octubre al 2 de noviembre en la Oficina de atención al Ciudadano del Ayuntamiento (Registro General de Entrada) o por la sede electrónica. Las fotografías, máximo tres por participante, se enviarán bajo un seudónimo al correo electrónico cultura@godella.es indicando en el asunto 'Concurso Fotografías Calendario Godella 2026' y el número de registro de entrada de la solicitud previa en el consistorio.

El jurado será designado por la concejala de Cultura y estará compuesto por el presidente/a, una persona funcionaria del Ayuntamiento que hará de secretario con voz pero sin voto y tres vocales vinculados al mundo de la cultura y la comunicación.

Los criterios a valorar incluirán la calidad técnica y artística de las fotografías y el grado de transmisión gráfica de aspectos reseñables de la vida política, social o económica de Godella y sus ciudadanos.