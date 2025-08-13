Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ron Gourlay: «No estoy aquí para pelear por la permanencia»

Utiel refuerza el camino de las Cuevas

Este paso está siendo hormigonado para que resista temporales y no afecte a las campañas agrícolas

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:54

Utiel inicia el hormigonado del camino rural en Las Cuevas. Se trata de una actuación clave en el Paso de los Reguerillos, donde finaliza el cauce del Barranco del Judío. En coordinación con TRAGSA, el Ministerio y la Conselleria de Agricultura, desde el Ayuntamiento de Utiel se está ejecutando esta obra que reforzará y protegerá las instalaciones agrícolas frente a futuras tormentas.

Esta mejora en el camino garantiza que el paso de los vehículos y que la campaña agrícola pueda desarrollarse sin interrupciones durante todo el año. Se trata de una vía muy frecuentada por los agricultores, sobre todo, en momentos de campaña por la que pasan tractores y vehículos pesados.

El Ayuntamiento de Utiel señala que con esta inversión se reafirma el compromiso con el sector agrario, impulsando infraestructuras duraderas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Utiel refuerza el camino de las Cuevas

Utiel refuerza el camino de las Cuevas