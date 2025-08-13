Utiel refuerza el camino de las Cuevas Este paso está siendo hormigonado para que resista temporales y no afecte a las campañas agrícolas

A. Talavera Alzira Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:54 Comenta Compartir

Utiel inicia el hormigonado del camino rural en Las Cuevas. Se trata de una actuación clave en el Paso de los Reguerillos, donde finaliza el cauce del Barranco del Judío. En coordinación con TRAGSA, el Ministerio y la Conselleria de Agricultura, desde el Ayuntamiento de Utiel se está ejecutando esta obra que reforzará y protegerá las instalaciones agrícolas frente a futuras tormentas.

Esta mejora en el camino garantiza que el paso de los vehículos y que la campaña agrícola pueda desarrollarse sin interrupciones durante todo el año. Se trata de una vía muy frecuentada por los agricultores, sobre todo, en momentos de campaña por la que pasan tractores y vehículos pesados.

El Ayuntamiento de Utiel señala que con esta inversión se reafirma el compromiso con el sector agrario, impulsando infraestructuras duraderas.