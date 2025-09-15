Requena investiga un vertido de origen industrial en el río Magro El Ayuntamiento toma muestra de las sustancias arrojadas al cauce e inicia la limpieza

El Ayuntamiento de Requena investiga un vertido en el río Magro que tras una inspección en el cauce se estima que podría tener su origen en un polígono industrial, al detectarse el posible lugar de inicio, indicaron fuentes municipales.

Desde el Consistorio informaron que se se han inspeccionado varias empresas del polígono y tomado muestras que serán analizadas. «En los próximos días o semanas podremos conocer su resultado, lo que permitirá avanzar en la determinación exacta de las responsabilidades», añadieron.

De manera paralela, ya han comenzado los trabajos de limpieza del cauce, estando prevista la actuación con cuba para la retirada de residuos. «Estas actuaciones desembocarán en la apertura del correspondiente expediente sancionador por vertidos», precisaron las mismas fuentes.

El vertido fue detectado la pasada semana a la altura del puente de Jalance. Desde el primer momento se llevaron a cabo las actuaciones necesarias de la mano de la empresa gestora Aqlara para evaluar la situación y minimizar cualquier posible afección.

La investigación persigue determinar el origen del vertido y depurar responsabilidades, con el fin de garantizar la protección del entorno natural y la seguridad de los vecinos.

