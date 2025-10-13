Una jornada llena de música y tradición en honor de la Virgen de la Paciencia

Extras. OROPESA DEL MAR Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00 Compartir

Oropesa del Mar vivió el pasado miércoles una jornada intensa y multitudinaria dentro del programa de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Paciencia, en la que no han faltado las tradiciones taurinas, la música y el entretenimiento para todos los públicos. El día arrancó a las 12 horas con la exhibición de toros y vaquillas de la ganadería El Gallo en el Ravalet, en un ambiente animado y festivo gracias al vermut musical con el DJ Héctor Mira, organizado por la peña taurina local Sense DNI en colaboración con Pub Lemmon. La combinación de música y tradición volvió a llenar la zona de público, consolidando este formato como una de las citas más esperadas de las fiestas.

Por la tarde, tuvo lugar una nueva exhibición de reses de la misma ganadería, también en el Ravalet, que contó con una gran asistencia de aficionados y público familiar. Al finalizar, se celebró el II Concurso Infantil de Emboladores, patrocinado por Emboladors del Serrallo y organizado por la Peña Sense DNI, una actividad que permitió a los más pequeños acercarse de forma segura y didáctica al mundo del toro. Como cierre, una traca caramelera llenó de color y dulzura la plaza, desatando la ilusión de los niños. La tarde continuó con el tardeo organizado por la Penya La Barraca, a la que pertenece la actual Reina de las Fiestas, Noa Barreda Martos, en la placeta del Campanar, un encuentro animado por el DJ Adri, que reunió a numerosos vecinos y visitantes en un ambiente de amistad y celebración.

El acto principal de la jornada tuvo lugar a las 23 horas en el Recinto Multiusos, donde la Unió Musical d'Orpesa ofreció un espectacular tributo a ABBA que llenó el aforo e hizo vibrar al público con un repertorio cargado de energía, nostalgia y calidad musical. La combinación de instrumentos, voces y arreglos puso en pie al auditorio en varios momentos.

Además, durante la mañana, la plaza Mayor acogió disco y animación infantil, completando así una programación variada.

El concejal de Fiestas, David Juárez, valoró muy positivamente la jornada: «Hemos vivido un día muy completo que demuestra la esencia de nuestras fiestas: tradición, música, cultura y convivencia. Desde el vermut taurino hasta el tributo a ABBA, Oropesa ha vuelto a llenarse de alegría y participación. Quiero felicitar a las peñas, asociaciones y músicos locales por su implicación, y agradecer a todos los vecinos y visitantes por disfrutar con respeto y entusiasmo de cada acto del programa».