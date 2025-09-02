Doce municipios dana ya han pedido ayuda para la retirada de escombros

Un total de doce municipios dana se han adherido al plan de ayudas para la retirada de residuos, fundamentalmente escombros de las miles de reformas ... en marcha en comercios y viviendas, según informaron este martes fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente. El presidente Mazón presentó el pasado 10 de agosto esta iniciativa, cuyo plazo de solicitudes acaba este viernes, precisaron.

Las mismas fuentes indicaron que este plan es una oferta de ayudas a los «ayuntamientos que no han podido gestionar con sus medios propios los escombros generados por sus vecinos». Tras la dana, la conselleria impulsó una estrategia para la retirada de decenas de miles de toneladas de residuos, con un gasto de 180 millones de euros y que ya está prácticamente terminado.

De ahí que desde la Administración autonómica destacasen que las ayudas planteadas el pasado día 10 sean un añadido a este gasto, algo que debía correr por cuenta de los Ayuntamientos. «Se ha hecho un ofrecimiento formal a los municipios afectados, y se ha dado de plazo hasta el día 5 para que hagan la solicitud indicando las ubicaciones de los sitios que hay que vaciar y limpiar», comentaron.

El problema de la acumulación de escombros ha superado lógicamente los recursos y equipos en varios pueblos. Desde hace meses, municipios como Paiporta, Catarroja o Benetússer lanzaron la voz de alerta acerca del abandono de cientos de sacos de escombros sencillamente en la calle.

La docena de solicitudes se está estudiando por parte de los técnicos de la Generalitat, con el fin de estimar el volumen de residuos que debe retirarse. «Cuando se tengan todas las ubicaciones se tramitará un contrato de emergencia para que empresas gestoras de residuos vacíen estos puntos y lo lleven a instalaciones de tratamiento que designará la Conselleria teniendo en cuenta capacidad y proximidad», explicaron.

Antes de la presentación del plan, la conselleria mantuvo varias reuniones con la Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria. La idea fue que la entidad estableciera un precio único de sus asociados. «Se dará prioridad al vaciado de aquellos lugares que estén cerca de viviendas, centros educativos, o zonas sensibles», precisaron.

Destacaron que como es competencia municipal, la Generalitat «para intervenir necesita esa solicitud formal de los Ayuntamientos y que se limpiarán aquellas zonas donde se hayan vertido residuos dana, no aquellos que ya existían previamente. Y que en algunos casos, como Paiporta, será la segunda vez que se vacíe y limpie el mismo emplazamiento por parte de la conselleria».

Las inundaciones produjeron más de 800.000 toneladas de residuos, el equivalente a los residuos urbanos de todo un año en la Comunitat Valenciana o el 11% del total anual generado en España. El problema es que los llamados Puntos de Acopio Local se han vuelto a llenar en algunos casos después del traslado de todo el material a las instalaciones de tratamiento. Así ha sucedido por ejemplo con Paiporta, como consta en un escrito de principios de abril, cuando el Consistorio recibió el solar en perfectas condiciones, lo que cambió a las pocas semanas al volver a recibir escombros de miles de reformas.