Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc
Escombros y restos de la dana en un solar de Paiporta. LP

Doce municipios dana ya han pedido ayuda para la retirada de escombros

La Conselleria de Medio Ambiente mantiene el plazo abierto hastael viernes para financiar los trabajos

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:00

Un total de doce municipios dana se han adherido al plan de ayudas para la retirada de residuos, fundamentalmente escombros de las miles de reformas ... en marcha en comercios y viviendas, según informaron este martes fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente. El presidente Mazón presentó el pasado 10 de agosto esta iniciativa, cuyo plazo de solicitudes acaba este viernes, precisaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  4. 4

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  5. 5 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  8. 8 Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar
  9. 9

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  10. 10 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Doce municipios dana ya han pedido ayuda para la retirada de escombros

Doce municipios dana ya han pedido ayuda para la retirada de escombros