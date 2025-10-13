el Día de la Educación Financiera refuerza el Año de las Cooperativas La entidad se suma a la celebración que se enmarca en el Año Internacional del Cooperativismo y refuerza su papel como agentes del cambio

Caixa Popular reafirma su vocación de servicio a la sociedad, promoviendo valores como la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la educación.

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00 Compartir

Caixa Popular se ha sumado un año más a la celebración del Día de la Educación Financiera, que tuvo lugar el pasado lunes bajo el lema 'Infórmate, Planifica, Decide', promovido por la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Esta jornada, que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adquirir conocimientos financieros para tomar decisiones informadas, se enmarca en el contexto del Año Internacional de las Cooperativas, reforzando el papel de las entidades cooperativas como agentes clave en la transformación social y económica.

Como cooperativa de crédito, Caixa Popular reafirma su vocación de servicio a la sociedad, promoviendo valores como la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la educación. Su modelo de banca social y comprometida se traduce en acciones concretas que impactan positivamente en la sociedad.

Durante todo el año, la entidad desarrolla sesiones de educación financiera dirigidas a diversos públicos: centros educativos, personas mayores, y colectivos en riesgo de exclusión social. Estas sesiones abordan temas como el ahorro, la planificación económica, el uso responsable de productos financieros y la prevención del fraude digital.

Con esta acción, Caixa Popular refuerza de nuevo su compromiso con la educación financiera inclusiva, contribuyendo al desarrollo de una ciudadanía más preparada para afrontar los retos económicos del presente y del futuro, y consolidando su papel como entidad cooperativa comprometida con el bienestar social.