Complejo Educativo de Cheste. Jesús Signes

El complejo educativo de Cheste, cuatro meses sin agua potable

El sindicato UGT denuncia que hay cerca 3.000 estudiantes, deportistas y trabajadores afectados y que se trata de un problema de salud pública

B. G.

Cheste

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:22

El sindicato UGT Serveis Públics del País Valencià denuncia que el complejo educativo de Cheste ha empezado el curso con el mismo problema con el que acabó: sin agua potable en todo el recinto y con la necesidad del alumnado y el personal docente de tener que usar agua de botellas de plástico.

Una situación que afecta a los más de 3.000 estudiantes, deportivas y trabajadores que utilizan este complejo. Explican que las duchas y los lavabos continúan funcionando con el agua de red, autorizada para higiene personal, pero, sin embargo, el agua sale con «un preocupante tono marrón» y la opción para beber y cocinar es utilizar agua embotellada.

La denuncia parte, explica el sindicato en un comunicado, del personal docente del centro que han transmitido su indignación porque llevan esperando una solución y no obtienen respuesta de la gerencia del complejo.

Al respecto recuerda que el problema se inició el pasado 9 de mayo cuando se advirtió que el depósito que provee las instalaciones educativos estaba contaminado con pesticidas. «A pesar del tiempo transcurrido, no hay una fecha para el arreglo ni una solución alternativa real», denuncia y lamenta la situación de «precariedad» en la que se encuentra este referente educativo y deportivo de la Comunitat.

El sindicato advierte de que no se puede normalizar que un centro público de estas dimensiones funcione durante meses con un problema de salud pública sin una respuesta clara ni una planificación urgente y anuncia que tomará medidas.

Por otra parte, acusa a la Conselleria de Educación de «desidia» a la hora de solucionar este problema. «Aunque la Conselleria de Educación insiste en que el reparto de botellas garantiza la actividad diaria en Cheste, la realidad es otra: alumnado que lleva agua de casa, improvisación en las cocinas para preparar menús con garrafas, y un campus que, cuatro meses después, sigue sin poder abrir un grifo para beber».

