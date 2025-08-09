Abre de nuevo al baño la playa dels Peixets de Alboraia El Ayuntamiento informa que ha finalizado el episodio de bacterias que provienen de las acequias en este punto después de dos días de clausura

L. S. Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 13:03 | Actualizado 13:36h.

Los bañistas ya pueden acudir desde este sábado al pareje de la playa dels Peixets, en el término de Alboraia.

El Ayuntamiento ya ha lanzado comunicados este sábado por redes sociales para advertir que esta playa vuelve a estar en servicio y queda abierto de nuevo el baño en la zona.

Cabe recordar que esta parte litoral de Alboraia cerró el pasado jueves 7 de agosto por contaminación de organismos microbiológicos, por la presencia de bacterias llegadas a través de las acequias.

Ahora el Consistorio da el aviso de que este episodio ha terminado en este punto, ya que las nuevas analíticas ya no han detectado la presencia de estos organismos, pero recuerda que hay que tomar el baño con precaución «porque es un tramo que no está vigilado».

Además, informan que siguen cerradas al bañño la mitad de las playas de baño de Port Saplaya, concretamente en la zona norte y la desembocadura del Carraixet por el mismo motivo, la presencia de bacterias. Y se recuerda que esta resticción también incluye a la playa canina.