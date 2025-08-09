Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
Playa de Levante, en Benidorm. Txema Rodríguez

Así están las playas de Calpe, Xàbia, y Benidorm hoy sábado, 9 de agosto: previsión del tiempo, bandera y ocupación

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:09

Las playas de Alicante, reconocidas por su belleza natural y sus aguas cristalinas, son un imán para miles de turistas cada año. Entre los enclaves más visitados este mes de agosto se encuentran Benidorm, Calpe, Dénia y Xàbia.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana, según datos recogidos por la Cruz Roja.

Los usuarios de infoPlayas pueden informarse del tiempo y el estado de las playas en los siguientes links. También encontrarán información práctica sobre las zonas de acceso o la presencia de zonas de aparcamiento o de zonas infantiles, así como sobre el equipamiento con que cuenta la playa (duchas, aseos o restaurantes), la cercanía de un hospital o la posibilidad de hacer nudismo o submarinismo.

Playas en Benidorm

Playa de Levante

Playa de Poniente

Cala del Mal Pas

Cala Almadraba

Playas en Dénia

Les Boves, Les Marines

Les Devesses

La Marineta Cassiana

Cala de Aigua Dolç

El Marge Roig

La Almadraba de Dénia

Les Marines

Les Rotes

L'Estanyo

Molinos y Palmeras

Punta del Raset

Racó de la Alberca

Sorts de Mar

Playas en Xàbia

El Arenal de Jávea

Cala la Granadella

Benissero

La Barraca

La Grava

Cala de la Barra

Cap Marti

Pope

Primera y Segunda Caletas

Segundo Montañar

Playas en Calpe

Playa Arenal-Bol

Playa Cantal Roig

Playa Levante

Cala Calalga

Cala de les Bassetes

Cala del Mallorquí

Cala del Penyal

Cala El Collao

Cala El Racó

Cala Gasparet

Cala La Manzanera

Cala Les Urques

Playa Morelló

Puerto Blanco

