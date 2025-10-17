El Mercat del Raval llega a Castellón este fin de semana con pilates, magia y sorteo de televisores Habrá talleres infantiles y actividades para toda la familia en un evento que tiene el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad

La Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Castelló ha presentado la V edición del Mercat del Raval, una iniciativa que tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre en la plaça Illes Columbretes con el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad y ofrecer una variada programación de actividades para toda la familia.

Durante el fin de semana, el Raval se llenará de vida con puestos de venta, talleres, exhibiciones, actividades infantiles y actuaciones musicales. El sábado 18, el mercado abrirá sus puertas a las 10.00 horas, con una clase de pilates a cargo del Centre de Yoga y Pilates Puri Salvador. A lo largo de la mañana, habrá talleres y actividades organizadas por los comercios locales, mientras que por la tarde se ofrecerán talleres infantiles, un desfile de moda y complementos, y la actuación musical de Le Group a las 20.30 horas.

El domingo 19 continuará la programación con la apertura de los puestos a las 10.00 horas y un photocall gratuito con el mago Emilio Ponce de 10.30 a 12.00 horas. También se celebrará una clase de tonificación, energía y diversión impartida por el gimnasio del Raval, seguida de la exhibición del grupo Nova Escola Castelló y la clausura del mercado a las 14.00 horas. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de cinco televisores Hyundai HTV3200A.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado que «el Mercat del Raval es ya una cita consolidada en el calendario comercial y cultural de Castellón, un espacio donde los comercios del barrio pueden mostrar su oferta, conectar con los vecinos y seguir fortaleciendo el tejido económico local». Vidal ha añadido que apostar por el comercio de proximidad es apostar por la vida en los barrios y por un modelo de ciudad más sostenible y cercano.