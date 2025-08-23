Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
Incendio en una nave almacén de vehículos en Borriana
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón

Incendio en una nave almacén de vehículos en Borriana

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón lo han dado por extinguido este sábado, a primera hora de la mañana

EP

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:33

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló han dado por extinguido este sábado, a primera hora de la mañana, un incendio industrial que se ha declarado de madrugada en una nave almacén de vehículos en Borriana.

El fuego se ha declarado sobre las 3.00 horas de este sábado en un almacén de vehículos en Borriana y el Consorcio ha movilizado dos dotaciones parque Plana Baixa y una unidad de mando, a las que posteriormente se han sumado otras tres dotaciones y camión nodriza pesado de 35.000 litros.

El incendio ha afectado a una nave almacén de vehículos, a material de automoción y enseres varios. El espacio ha resultado afectado «en su práctica totalidad» y el tejado ha colapsado. Los bomberos han trabajado para evitar la propagación a naves colindantes y en la extinción de la propia nave afectada.

En total, han trabajado en el incendio cinco dotaciones, una unidad de mando, una unidad jefatura y un camión articulado nodriza de 35.000 litros de capacidad de Bomberos del Consorcio, y una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Castelló.

Posteiormente, el incendio se ha dado por controlado y presenta evolución positiva, por lo que se han descartado otras posibles afecciones. Además, se ha retirado la dotación de bomberos del Ayuntamiento. A primera hora de la mañana, el fuego se ha dado por extinguido, tras afectar a la totalidad de la nave, que funcionaba como almacén de vehículos y material diverso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  4. 4 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  5. 5 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  6. 6

    El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos
  7. 7

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  8. 8 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  9. 9 Aemet confirma más chubascos acompañados de tormentas para el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá
  10. 10 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Incendio en una nave almacén de vehículos en Borriana