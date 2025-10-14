Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detenido un hombre como supuesto autor de un atropello mortal en Castellón

Un joven que había participado en una disputa el 5 de octubre resultó herido al ser embestido por un vehículo y falleció después en el hospital

EP

Castellón

Martes, 14 de octubre 2025, 20:17

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como supuesto autor del atropello el pasado 5 de octubre a un joven de 24 años que falleció en Castellón, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.

El incidente se produjo a las 6.30 horas. Tras una disputa en la calle Marqués de la Ensenada, uno de los participantes en dicho altercado resultó herido de gravedad al ser embestido por un vehículo a motor y posteriormente falleció en el Hospital General.

La Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación judicial de los hechos, ha detenido al supuesto autor del atropello, que ha pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta.

