Detenido un hombre como supuesto autor de un atropello mortal en Castellón

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como supuesto autor del atropello el pasado 5 de octubre a un joven de 24 años que falleció en Castellón, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.

El incidente se produjo a las 6.30 horas. Tras una disputa en la calle Marqués de la Ensenada, uno de los participantes en dicho altercado resultó herido de gravedad al ser embestido por un vehículo a motor y posteriormente falleció en el Hospital General.

La Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación judicial de los hechos, ha detenido al supuesto autor del atropello, que ha pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta.