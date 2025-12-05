Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Alfonso Ussía a los 77 años
La competición gastronómica por las mejores hamburguesas de España llega a Castellón. Burger Revolution

Castellón acogerá este fin de semana 'Burger Revolution', una competición gastronómica con djs o perfomances

El público visitante podrá acceder al recinto de manera gratuita en horario de viernes de 19.00 a 00.00 horas, el sábado y domingo de 13.00 a 00.00 horas y lunes de 13.00 a 23.00 horas

EP

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:32

Comenta

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez, ha presentado junto al presidente de la Asociación Azahar Food Trucks Castellón y miembros de la organización el evento 'Burger Revolution'. Se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el recinto de la mascletà, junto a la plaza Primer Molí y promete espectáculos en vivo como performances, djs, zona de hinchables para adultos y pequeños, las mejores sesiones de DJ locales, y más sorpresas.

Se trata de una competición gastronómica que fusiona sabor, creatividad y entretenimiento, con el objetivo de descubrir las mejores hamburguesas de España preparadas por food trucks en un ambiente festivo.

El público visitante podrá acceder al recinto de manera gratuita en horario de viernes de 19.00 a 00.00 horas, el sábado y domingo de 13.00 a 00.00 horas y lunes de 13.00 a 23.00 horas. Además, los asistentes podrán podrá votar su hamburguesa favorita.

Se trata de un evento gastronómico con un marcado carácter inclusivo, ya que se dispondrá de horas sin ruido y sin colas para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Será de 15.00 a 17.00 horas.

El concejal de Juventud, Cristian Ramírez, ha manifestado que Castelló amplía y diversifica su oferta de ocio pensando en todos los públicos. «De la mano de la Asociación Azahar Food Trucks, hoy presentamos esta propuesta que combina gastronomía y diversión y que viene a complementar la programación de Navidad en la ciudad. Seguimos dando razones a vecinos y visitantes para quedarse estos días en la ciudad», ha dicho.

De este modo ha animado a la participación de todo tipo de público. «Es una propuesta diferente que llega a la ciudad después de haber visitado otras capitales españolas donde ha resultado todo un éxito. Castellón quiere sumarse a ese circuito nacional de los grandes eventos gastronómicos 'de moda' , como este», ha añadido.

Por su parte, Alberto González, miembro organizador de la 'Burger Revolution' ha asegurado que van a participar 12 food trucks y «se puede seguir toda la información al momento de los horarios y de los sorteos en los perfiles de rrss @burgerrevolution.es». De este modo ha hecho un llamamiento a la participación el próximo fin de semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  5. 5 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  6. 6 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  7. 7 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  8. 8 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  9. 9

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Castellón acogerá este fin de semana 'Burger Revolution', una competición gastronómica con djs o perfomances

Castellón acogerá este fin de semana &#039;Burger Revolution&#039;, una competición gastronómica con djs o perfomances