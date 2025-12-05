Castellón acogerá este fin de semana 'Burger Revolution', una competición gastronómica con djs o perfomances El público visitante podrá acceder al recinto de manera gratuita en horario de viernes de 19.00 a 00.00 horas, el sábado y domingo de 13.00 a 00.00 horas y lunes de 13.00 a 23.00 horas

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez, ha presentado junto al presidente de la Asociación Azahar Food Trucks Castellón y miembros de la organización el evento 'Burger Revolution'. Se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el recinto de la mascletà, junto a la plaza Primer Molí y promete espectáculos en vivo como performances, djs, zona de hinchables para adultos y pequeños, las mejores sesiones de DJ locales, y más sorpresas.

Se trata de una competición gastronómica que fusiona sabor, creatividad y entretenimiento, con el objetivo de descubrir las mejores hamburguesas de España preparadas por food trucks en un ambiente festivo.

El público visitante podrá acceder al recinto de manera gratuita en horario de viernes de 19.00 a 00.00 horas, el sábado y domingo de 13.00 a 00.00 horas y lunes de 13.00 a 23.00 horas. Además, los asistentes podrán podrá votar su hamburguesa favorita.

Se trata de un evento gastronómico con un marcado carácter inclusivo, ya que se dispondrá de horas sin ruido y sin colas para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Será de 15.00 a 17.00 horas.

El concejal de Juventud, Cristian Ramírez, ha manifestado que Castelló amplía y diversifica su oferta de ocio pensando en todos los públicos. «De la mano de la Asociación Azahar Food Trucks, hoy presentamos esta propuesta que combina gastronomía y diversión y que viene a complementar la programación de Navidad en la ciudad. Seguimos dando razones a vecinos y visitantes para quedarse estos días en la ciudad», ha dicho.

De este modo ha animado a la participación de todo tipo de público. «Es una propuesta diferente que llega a la ciudad después de haber visitado otras capitales españolas donde ha resultado todo un éxito. Castellón quiere sumarse a ese circuito nacional de los grandes eventos gastronómicos 'de moda' , como este», ha añadido.

Por su parte, Alberto González, miembro organizador de la 'Burger Revolution' ha asegurado que van a participar 12 food trucks y «se puede seguir toda la información al momento de los horarios y de los sorteos en los perfiles de rrss @burgerrevolution.es». De este modo ha hecho un llamamiento a la participación el próximo fin de semana.