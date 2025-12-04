Castellón celebrará el Día de la Constitución con un concierto gratuito y con la lectura de la Carta Magna Los actos comenzarán a las 11:00 horas en la plaza Pescadería el día seis de diciembre

EUROPA PRESS Castellón Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Castellón ha organizado una programación especial para conmemorar el Día de la Constitución, que incluye la lectura ininterrumpida de la Carta Magna y un concierto de la Banda Municipal.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha subrayado que la celebración del Día de la Constitución es una oportunidad para renovar el compromiso con los valores que garantizan las libertades, la convivencia y el Estado de Derecho; una fiesta que recuerda «la importancia de la unidad, del respeto y de la igualdad».

Los actos comenzarán a las 11.00 horas en la plaza Pescadería, donde tendrá lugar la lectura ininterrumpida de la Constitución Española, un acto abierto a toda la ciudadanía y concebido para poner en valor el compromiso colectivo con los principios constitucionales. A las 12.00 horas, en la plaza Mayor, la Banda Municipal de Castellón ofrecerá un concierto extraordinario con motivo de esta festividad, un encuentro musical que, como cada año, se espera que reúna a numerosos vecinos en el corazón de la ciudad.

Carrasco ha destacado que cada año, esta celebración recuerda que la Constitución es el marco que protege las aspiraciones de progreso y que asegura la igualdad de oportunidades para todos. «Por eso es tan importante reivindicarla y celebrarla. Esta jornada es, ante todo, una invitación a participar y a sentirse parte activa de nuestro proyecto común como sociedad», ha subrayado.