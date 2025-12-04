Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
El concierto de la banda municipal de Castellón DAVID BAUSÁ

Castellón celebrará el Día de la Constitución con un concierto gratuito y con la lectura de la Carta Magna

Los actos comenzarán a las 11:00 horas en la plaza Pescadería el día seis de diciembre

EUROPA PRESS

Castellón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:43

Comenta

El Ayuntamiento de Castellón ha organizado una programación especial para conmemorar el Día de la Constitución, que incluye la lectura ininterrumpida de la Carta Magna y un concierto de la Banda Municipal.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha subrayado que la celebración del Día de la Constitución es una oportunidad para renovar el compromiso con los valores que garantizan las libertades, la convivencia y el Estado de Derecho; una fiesta que recuerda «la importancia de la unidad, del respeto y de la igualdad».

Los actos comenzarán a las 11.00 horas en la plaza Pescadería, donde tendrá lugar la lectura ininterrumpida de la Constitución Española, un acto abierto a toda la ciudadanía y concebido para poner en valor el compromiso colectivo con los principios constitucionales. A las 12.00 horas, en la plaza Mayor, la Banda Municipal de Castellón ofrecerá un concierto extraordinario con motivo de esta festividad, un encuentro musical que, como cada año, se espera que reúna a numerosos vecinos en el corazón de la ciudad.

Carrasco ha destacado que cada año, esta celebración recuerda que la Constitución es el marco que protege las aspiraciones de progreso y que asegura la igualdad de oportunidades para todos. «Por eso es tan importante reivindicarla y celebrarla. Esta jornada es, ante todo, una invitación a participar y a sentirse parte activa de nuestro proyecto común como sociedad», ha subrayado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  6. 6 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Castellón celebrará el Día de la Constitución con un concierto gratuito y con la lectura de la Carta Magna

Castellón celebrará el Día de la Constitución con un concierto gratuito y con la lectura de la Carta Magna