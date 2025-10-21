Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al asesor de la exconsellera Pradas que grabó imágenes del Cecopi
AYTO. SEGORBE

Avanza el arreglo de caminos con mejoras en la Vereda Real del Collado

EXTRA

Martes, 21 de octubre 2025, 12:12

La reparación de caminos dependiente de la Conselleria, para el arreglo de los daños producidos por las lluvias torrenciales de la dana ha finalizado en el camino de la Vereda Real del Collado, más conocido como de la Cancha de tiro, y esta semana continuará con el del Campo y Lagunas.

Cabe destacar que, estas obras dependientes de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, en manos de Miguel Barrachina, suponen una inversión de 30 millones de euros para reparar caminos rurales en las provincias de Castellón y Valencia, de los que 8,2 millones se destinarán a Castellón.

En Segorbe, las actuaciones también se producirán en el camino de Minguet, camino Lápida, camino La Rodana y camino Rocha Tornero.

«Las lluvias torrenciales suponen un gran problema para el estado de los caminos que, tanto por parte del Ayuntamiento de Segorbe, como por parte de la administración valenciana se tiene muy presente. Seguiremos trabajando de forma coordinada para que el buen estado de nuestras vías en el entorno natural de la ciudad sea un hecho», ha manifestado el edil de Agricultura y Ganadería, Vicente Bolumar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  4. 4 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  5. 5

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Avanza el arreglo de caminos con mejoras en la Vereda Real del Collado

Avanza el arreglo de caminos con mejoras en la Vereda Real del Collado