Avanza el arreglo de caminos con mejoras en la Vereda Real del Collado

La reparación de caminos dependiente de la Conselleria, para el arreglo de los daños producidos por las lluvias torrenciales de la dana ha finalizado en el camino de la Vereda Real del Collado, más conocido como de la Cancha de tiro, y esta semana continuará con el del Campo y Lagunas.

Cabe destacar que, estas obras dependientes de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, en manos de Miguel Barrachina, suponen una inversión de 30 millones de euros para reparar caminos rurales en las provincias de Castellón y Valencia, de los que 8,2 millones se destinarán a Castellón.

En Segorbe, las actuaciones también se producirán en el camino de Minguet, camino Lápida, camino La Rodana y camino Rocha Tornero.

«Las lluvias torrenciales suponen un gran problema para el estado de los caminos que, tanto por parte del Ayuntamiento de Segorbe, como por parte de la administración valenciana se tiene muy presente. Seguiremos trabajando de forma coordinada para que el buen estado de nuestras vías en el entorno natural de la ciudad sea un hecho», ha manifestado el edil de Agricultura y Ganadería, Vicente Bolumar.