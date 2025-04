Eduardo Márquez, nuevo portavoz de Iniciativa Porteña

M. G. Sagunto Jueves, 3 de abril 2025, 19:01 Comenta Compartir

El pleno de este jueves en Sagunto ha servido para dar cuenta de la resolución firmada por los concejales del grupo político Iniciativa Porteña, en la que se nombra portavoz del Grupo a Eduardo Márquez, que asumirá el cargo de manera inmediata.

Márquez, ha indicado que es consciente «de la gran responsabilidad que es sustituir a una persona como Manolo, con tanta experiencia y bagaje en la política local, pero somos buenos amigos y tenerlo al lado supone tener un plus de tranquilidad a la hora de dar mis primeros pasos como portavoz, así como el apoyo dentro de la organización».

En definitiva, asegura que cumple «un sueño a nivel personal y estoy profundamente agradecido por las muestras de cariño de mi entorno y de socios y simpatizantes de Iniciativa Porteña. Creo que es muy positivo que vaya entrando gente joven dentro de la dinámica del grupo político».

Por su parte, el ya ex -portavoz Manuel González ha expresado su «satisfacción por la entrada de Edu como portavoz y referente de Iniciativa Porteña. Me siento muy orgulloso de que en IP se haya personas como él, que con tan solo 27 años va a asumir una enorme responsabilidad, pero con la capacidad de trabajo y honestidad que transmite, seguro que lo hará muy bien. Hay otros jóvenes detrás, como Mario Cereceda que es el actual presidente de la asociación, que también vienen pisando fuerte, al igual que algunas nuevas incorporaciones a la junta de nuestra asociación vecinal. Los que hemos trabajado hasta ahora tan duro, apoyaremos en todo lo necesario a este nuevo grupo de jóvenes que deja muy claro que Iniciativa Porteña seguirá ahí durante el tiempo que haga falta. Se inicia una nueva etapa dentro de IP, que espero que nos traiga muchas alegrías en el futuro».