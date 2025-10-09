Tormentas en Alicante: ¿Dónde está lloviendo más en la provincia? Aemet y Emergencias activan aviso rojo ante la previsión de fuertes lluvias

Las precipitaciones caen con fuerza este jueves 9 de octubre en la provincia de Alicante, donde se han registrado 91 litros por metro cuadrado (l/m2) en poco más de una hora en Relleu, concretamente en la estación de Pou Pequerina, y 72 l/m2 en Orxeta.

Así lo muestran los datos de Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) durante este jueves durante el paso de la dana Alice, que ha provocado la declaración por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la alerta naranja por lluvias en los litorales de la provincia de Valencia y Alicante.

Avamet ha señalado que los primeros chubascos de intensidad torrencial se han dado en el observatorio de Relleu en Pou Pequerina, donde en poco más de una hora se han acumulado 91 l/m2, y en Orxeta, con 72 l/m2, zona en la que está produciéndose una «subida rápida» del caudal del río.

Asimismo, ha precisado que algunos barrios de la ciudad de Alicante bordean los 30 l/m2 de precipitaciones y ha alertado que los núcleos de precipitación están muy estáticos, por lo que ha pedido precaución.

Igualmente, algunas estaciones de Aspe (el polideportivo) y Sant Vicent del Raspeig (CEIP Victoria Kent) se acercan a los 40 l/m2 en una hora. Concretamente, han registrado 39,2 y 38,6 l/m2, respectivamente.

Además, el aeropuerto de Alicante-Elche notifica un chubasco fuerte de lluvia con tormenta y visibilidad horizontal de 1.500 metros y ha confirmado que las tormentas están «muy activas» entre Sant Vicent del Raspeig, Alicante y zonas de la Vega Baja como Bigastro, con fuerte aparato eléctrico.

Aemet ha recordado que el episodio meteorológico «va a ser largo» y se prevé que se prolongue hasta el lunes. De hecho, Emergencias ha activado para este viernes alerta roja en el litoral sur de Alicante y alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, todo el litoral de Valencia y el interior sur de Valencia. Asimismo, habrá alerta amarilla en el interior de Alicante, el litoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

Lluvias en Alicante

Datos de Avamet de lluvias acumuladas hasta las 15.30 horas de este jueves:

-Relleu: 111 litros por medtro cuadrado.

-Orxeta: 88 l/m2.

-El Campello: 87,8.

-Alicante: 66.

-San Vicente del Raspeig: 51.

-Dénia: 48,8.

-Bolulla: 46.

-Cox: 43,4.

-Mutxamel: 42.

-Aspe: 37,7.

La Universidad de Alicante suspende clases

La Universidad de Alicante ha decidido, durante la vigencia de la situación de emergencia por lluvias (nivel rojo), la suspensión en todos los espacios académicos e instalaciones de la UA, de toda actividad universitaria presencial, con la excepción de la relativa a aquellos puestos de trabajo informados expresamente.