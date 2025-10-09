Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un coche de policía circula por una calle anegada por la lluvia en Foia, en Elx. EFE/ Pablo MiranzoAutor: EFE

La Universidad de Alicante suspende las clases ante la alerta roja por lluvias

Las actividades presenciales previstas, siempre que sea posible, pasarán a desarrollarse a distancia o en modalidad de teletrabajo

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:53

La Universidad de Alicante ha decidido, durante la vigencia de la situación de emergencia por lluvias (nivel rojo), la suspensión en todos los espacios académicos e instalaciones de la UA, de toda actividad universitaria presencial, con la excepción de la relativa a aquellos puestos de trabajo informados expresamente.

Así, las actividades presenciales previstas, siempre que sea posible, pasarán a desarrollarse a distancia o en modalidad de teletrabajo.

Las precipitaciones están cayendo con fuerza este jueves en la provincia de Alicante, donde se han registrado 111 litros por metro cuadrado en poco más de una hora en Relleu y 88 l/m2 en Orxeta.

Ante esta situación, Aemet ha activado un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias, a partir de las 10 de la mañana del viernes 10 de octubre. La alerta roja se mantendrá, al menos, hasta la medianoche.

