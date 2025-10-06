Los hoteles de Benidorm incluidos en los viajes del Imserso para ir una semana desde 224,36 euros La comercialización ha comenzado el 6 de octubre

Hoteles de Benidorm, con el Gran Hotel Bali III destacando.

Lunes, 6 de octubre 2025

Los viajes del Imserso para la temporada 2025-26 se han empezado a vender este 6 de octubre e incluyen 100 hoteles en el lote de Costa Peninsular, el que permite estancias en las playas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, según el listado aportado por Ávoris/Turismo Social.

Alicante es la provincia que más hoteles pone a disposición de los pensionistas, con 23, pero solo 4 son de 4 estrellas y 19 son de 3. Benidorm, con 16, es el gran protagonista, e incluye hoteles como el Gran Bali o el Magic Rock Gardens.

Este es el listado de hoteles en Alicante, con especial atención a los de Benidorm

Hotel Magic Rock Gardens 4* – Benidorm. Tematizado africano, con toboganes. Muy divertido.

Hotel Benidorm East 4* – Benidorm. Reformado, con restaurante y gimnasio. Ambiente tranquilo.

Hotel Gran Bali 4* – Benidorm. El más alto de Europa. Vistas espectaculares.

Hotel Acapulco 3* – Benidorm. Céntrico, con restaurante buffet. Trato cercano.

Hotel Brasil 3* – Benidorm. Económico y céntrico. Habitaciones funcionales.

Hotel Cabana 3* – Benidorm. Amplias habitaciones y piscina. Buen servicio.

Hotel Fleming 3* – Benidorm. A 200 m del centro. Habitaciones renovadas.

Hotel Golden 3* – Benidorm. Tradicional y familiar. Muy cerca de la playa Poniente.

Hotel Jaime I 3* – Benidorm. Económico, céntrico y funcional. Ambiente clásico.

Hotel Joya 3* – Benidorm. Hotel urbano sencillo con piscina. Buena ubicación.

Hotel Magic Cristal Park 3* – Benidorm. Clásico, con animación y piscina cubierta. Muy popular.

Hotel Mont Park 3* – Benidorm. Económico, cerca de la playa Levante. Tranquilo.

Hotel Port Fiesta Park 3* – Benidorm. Económico, con animación. Orientado a mayores.

Hotel Port Vista Oro 3* – Benidorm. Céntrico, habitaciones sencillas. Buena atención.

Hotel Sol y Sombra 3* – Benidorm. Reformado, con restaurante. Ambiente acogedor.

Hotel Tropic Relax 3* – Benidorm. Sencillo, económico y funcional. Ideal para estancias cortas.

Hotel Villa Naranjos 3* – Jávea. A pie de playa del Arenal. Familiar y cómodo.

Hotel Sun Palace Albir 4* – Albir. En zona tranquila con spa. Vistas panorámicas.

Hotel Port Denia 3* – Dénia. Buen servicio, cerca del puerto. Ideal para paseos.

Hotel Port Europa 3* – Calpe. Apartotel con piscina. Cerca de la playa del Arenal.

Hotel Playas de Guardamar 3* – Guardamar del Segura. Frente al mar. Ideal para descansar.

Hotel Playas Torrevieja 3* – Torrevieja. Amplio, con pistas deportivas. Ambiente familiar.

Hotel Alone 3* – Finestrat. Sencillo, económico y familiar. Con piscina.

La comercialización de los viajes comenzará el día 6 de octubre en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Los precios dependen de la zona, pero en el caso de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña y Murcia hay dos opciones:

- Provincias de la costa mediterránea con transporte: Siete noches al precio de 244,04 euros; y estancia de nueve noches al precio de 309,22 euros.

- Provincias de la costa mediterránea sin transporte: Siete noches al precio de 224,36 euros y estancia de nueve noches al precio de 270,39 euros.

Hoteles en Valencia y Castellón

Valencia

Hotel Porto 3* – Gandía. Económico, con piscina y bar. Ubicación céntrica.

Hotel RH Arena 4* – Gandía. Moderno, con bar y buena atención. Cerca de la playa.

Hotel RH Bayren Parc 4* – Gandía. Dispone de spa y piscina. A escasos metros del paseo marítimo.

Hotel RH Gijón 3* – Gandía. Terraza con vistas y spa pequeño. Muy bien situado.

Hotel Safari 3* – Gandía. Económico, con animación y bar. A 200 m de la playa.

Hotel Villa Luz 4* – Gandía. Tematizado en Sorolla, con piscinas. Muy familiar.

Castellón

Hotel Acualandia 4* – Peñíscola. Aparthotel con piscina y animación. Muy familiar.

Hotel Acuasol 4* – Peñíscola. Apartamentos con servicios hoteleros. Ideal para largas estancias.

Hotel Acuazul 4* – Peñíscola. Frente a la playa. Habitaciones modernas.

Hotel Magic Fantasy 4* – Oropesa del Mar. Tematizado, divertido para familias.

Hotel Magic Games 4* – Oropesa del Mar. Hotel familiar con actividades. Restaurante buffet.

Hotel Magic Sports 4* – Oropesa del Mar. Animación deportiva y ocio. Muy activo.

Hotel RH Casablanca 4* – Peñíscola. Frente a la playa, estilo moderno. Excelente ubicación.

Hotel RH Don Carlos 4* – Peñíscola. Urbano, con spa. Muy céntrico.

Hotel RH Vinaròs Playa 4* – Vinaròs. Familiar, con zona deportiva. A pocos pasos del mar.

Novedades: tarifa plana de 50 euros y mascotas

El Imserso ha introducido este año una tarifa reducida para un total de 7.447 plazas destinadas a los y las pensionistas con menos recursos. Por primera vez, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

Las personas usuarias podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y costa insular, reservándose plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales de acuerdo con la normativa y sus cuidados, y poniendo en valor los beneficios que los animales aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

