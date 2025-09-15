Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Turistas del Imserso llegando a un hotel de Benidorm. Juan Carlos Soler

Los hoteles de la Comunitat inscritos en el Imserso caen casi un 40% en siete años

Hosbec señala que los 37 establecimientos participantes en esta campaña reflejan el «último empujón para respaldar un programa condenado a no funcionar de esta manera»

R. González

Dénia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:45

Las personas pensionistas de España acreditadas para poder viajar con el programa del Imserso recibirán en breve una carta para avisar del día en ... que podrán empezar a reservar sus viajes. Dentro de los destinos del lote de Costa Peninsular, integrado por algo más de un centenar de alojamientos, hay 37 hoteles de la Comunitat Valenciana que participan en esta edición. Ese número refleja una caída cercana al 40% con respecto a siete años atrás.

