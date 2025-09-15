Los hoteles de la Comunitat inscritos en el Imserso caen casi un 40% en siete años

Las personas pensionistas de España acreditadas para poder viajar con el programa del Imserso recibirán en breve una carta para avisar del día en ... que podrán empezar a reservar sus viajes. Dentro de los destinos del lote de Costa Peninsular, integrado por algo más de un centenar de alojamientos, hay 37 hoteles de la Comunitat Valenciana que participan en esta edición. Ese número refleja una caída cercana al 40% con respecto a siete años atrás.

Esta iniciativa solía ser percibida por el sector como una oportunidad para favorecer la tan buscada desestacionalización y que los alojamientos pudieran permanecer abiertos fuera de las temporadas altas, siempre y cuando compense el esfuerzo y no tengan que trabajar a pérdidas. Sin embargo, Hosbec, la patronal hotelera valenciana, considera que en los nuevos pliegos del Imserso los empresarios de la Comunitat han tropezado con una nueva oportunidad perdida de actualizarlos en ese sentido.

La directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García, pone de relieve que ha habido cambios sustanciales en la forma de comercializar y de licitar el pliego, pero «no se han atendido propuestas que se habían hecho llegar desde el sector». Un contratiempo que se refleja en que esta temporada se haya presentado para los empresarios con mucho menor volumen de plazas y hoteles participantes.

«Son algo más de 30 los que están en el lote de Costa Peninsular», apunta. Y añade que se han perdido destinos, «como Benicàssim y Calp». Casi la mitad de ellos se encuentran en Benidorm; en total 16. Tres son de cuatro estrellas y el resto, de tres y bastante pequeños. Para tomar conciencia de la magnitud de este retroceso valen estas cifras: el año pasado participaron 48 hoteles, hubo 49 dos antes y hasta 59 en la campaña 2018/19.

Hosbec tiene muy claro qué refleja esa reducción de la oferta de alojamiento en la Comunitat. García señala que este dato simboliza el «último empujón para respaldar un programa condenado a no funcionar de esta manera». Según explica, algunos hoteleros no quieren dejar de participar en él, aunque eso les suponga un importante esfuerzo para mantener las plantillas, permanecer abiertos y atender la demanda que tiene el programa en estas zonas. «Son destinos que necesitan mantener abiertos los hoteles», señala. De esta forma, en la nueva campaña de viajes del Imserso, los pensionistas que buscan las tierras valencianas como destino para disfrutar de unos días de descanso disponen de menos opciones de hoteles que en anteriores ocasiones, cuando se rondaba el medio centenar. Y, además de menos alojamientos, también se ofertan menos plazas.

El éxito del bono viaje valenciano

La Generalitat cuenta con su versión valenciana del programa de viajes del Imserso. Inicialmente se denominó 'Viajar +65', pero la dana trastocó muchos planes y también afectó a esta propuesta. El Consell optó por convertirlo en el bono viaje 'Recuperem Turisme', destinado a las personas de los municipios damnificados el pasado 29 de octubre. Para Hosbec, la primera iniciativa era un buen proyecto que complementaba al del Imserso y que daba cabida a los destinos de interior. Era un elemento más para desestacionalizar y también para fomentar la ocupación entre semana. La nueva propuesta está teniendo una gran acogida entre la población de la zona dana, aunque la patronal desconoce hasta cuándo se prolongará esta iniciativa, que no se centra en las temporadas bajas, sino que pone el foco en todo el año.

Fuentes de la Conselleria de Turismo remarcan que 'Recuperem' ha sido «un éxito tremendo». El bono sigue activo, no se ha parado, ni siquiera en verano porque vale para todas las temporadas. Va a seguir en marcha hasta que se agote el dinero asignado, recalcan. Recientemente se incrementó la partida en 5 millones más y ya alcanza los 10 millones y no descartan que se pueda hacer alguna ampliación más, ya que el objetivo de la Generalitat es que el mayor número de personas pueda disfrutarlos. Tal ha sido la acogida que hay una lista de espera enorme. La administración desbloquea unos 700 bonos cada semana y continuará así hasta que se acabe la partida económica. Hay más de 600 alojamientos turísticos adheridos. La ayuda ofrecida cubre la totalidad del coste de la reserva, hasta un máximo de 350 euros. El resto lo aportaría el interesado. Eso sí, la estancia ha de ser, como mínimo, de dos noches consecutivas.