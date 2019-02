Hosbec acusa al Gobierno de no aprobar a tiempo los pliegos del Imserso EP Jueves, 28 febrero 2019, 00:42

alicante. La patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca de Alicante, Hosbec, acusó ayer al Gobierno central de «incumplir todos sus compromisos con el sector hotelero» al no haber sacado a licitación los pliegos de condiciones para la nueva adjudicación del Programa de Vacaciones de Mayores.

En un comunicado, la asociación advierte que un millón de pensionistas podrían verse afectados en sus planes de vacaciones a partir de octubre de 2019 si los pliegos no están a tiempo.

Recuerda el «caos organizativo de hace cuatro años, cuando el programa no pudo comenzar en las fechas previstas y se inició con «prácticamente tres meses de retraso». Como consecuencia, esto propició «el desempleo para miles de trabajadores y que miles de pensionistas españoles no pudieran viajar en las fechas previstas». Hosbec teme que la situación se pueda volver a repetir este año puesto que los pliegos no están aprobados a pesar de estar «a las puertas de que el Gobierno entre en funciones».