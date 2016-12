Oltra dice que no le sorprende que Sahuquillo siga en Divalterra tras gastar dinero público en bebidas alcohólicas

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que no le sorprende que el gerente de la empresa pública Divalterra --dependiente de la Diputación de Valencia--, Víctor Sahuquillo, siga en su cargo, tras ser acusado de gastar dinero público en bebidas alcohólicas. "Mi capacidad de sorpresa es cada vez menor. No me sorprende ya", ha indicado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada sobre si "le sorprende" que Sahuquillo siga en su puesto, donde ha remarcado que "a estas alturas" le sorprenden "pocas cosas".

"Tengo dos capacidades que están ampliándose a medida que más tiempo paso en el Gobierno: una es la paciencia y la otra que la capacidad de sorpresa cada vez es menor. No me sorprende ya", ha señalado la vicepresidenta.

Ha subrayado que este tipo de actitudes "no pasan en el Consell" porque ellos se rigen por un Código de Buen Gobierno que señala que las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este código, "usarán y aplicarán adecuadamente los recursos y los administrarán con sobriedad; se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la administración pone a su disposición por razón de su cargo; harán una utilización responsable y limitarán los gastos que tendrán que estar justificados", ha indicado.

"Esta es nuestra guía y nosotros como gobierno, al margen de las exigencias legales que ya existían, lo aprobamos y todos los cargos de la administración lo han firmado", ha manifestado para remarcar que el documento "no tiene copyright" y "cualquiera puede asumirlo".

En este sentido, ha indicado que le "consta" que hay diputados provinciales de la corporación valenciana que se han adherido a él porque "es un código que puede orientar la conducta". "Estos son los márgenes que fija el Consell y por el que nosotros nos movemos", ha zanjado.