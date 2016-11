Podemos vuelve a plantar al Rey

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha justificado la decisión de su grupo de no acudir al desfile militar ni al saludo del Rey durante la apertura solemne de las Cortes prevista este jueves porque son "actos protocolarios" que "no sirven para nada más que para que la institución se mire el ombligo".

"No es que hagamos un desplante, lo que hacemos es mostrar que nuestra prioridad está en trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos", ha argumentado en una entrevista en Antena 3.

Así, ha asegurado que no es que a Podemos le dé "urticaria" el Rey, porque sus diputados estarán en los escaños mientras éste haga su discurso, sino que lo que pasa es que no estarán "en actos meramente protocolarios que no tienen ningún efecto real en la vida de la gente" y son "innecesarios".

Preguntada si aplaudirán el discurso de Felipe VI, ha señalado que dependerá de lo que éste diga. Montero ha afirmado que a Podemos le "gusta la democracia" y por eso querría que "todas las instituciones de representación fuesen electas" pero también ha recordado que su líder, Pablo Iglesias, le ha reconocido "virtudes" al jefe de Estado.

Protocolo

Tras el saludo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, al presidente del Senado, Pío García Escudero, y a los miembros de las Mesas de ambas Cámaras, los Reyes entrarán en el hemiciclo donde Felipe VI se dirigirá a las Cortes Generales para dar por iniciada la XII Legislatura. Después, Ana Pastor levantará la sesión.

Ese será el único acto al que asistirán los diputados de Unidos Podemos, aunque después está previsto también un saludo de los Reyes a las autoridades y parlamentarios. Concluido el acto en el hemiciclo, hacia las 13.00 horas, los Reyes se dirigirán de nuevo al Salón de Conferencias para posar para una fotografía institucional.

El 15 de abril de 2015, Iglesias entregaba al Rey la serie de 'Juego de Tronos' durante su visita a la Eurocámara. / Efe

En ese saludo no participarán como tampoco en el desfile que pondrá punto y final a la sesión solemne. Será la primera vez que el actual jefe del Estado, acompañado de la Reina Letizia, presida la apertura de una legislatura, a la que también asistirán la princesa de Asturias y la infanta Leonor.

Otros desplantes

El pasado 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional, Podemos decidió no participar en los actos y, por lo tanto, ni su secretario general, Pablo Iglesias, ni ningún otro dirigente ni portavoz asistieron ni al desfile militar ni a la recepción que como cada año ofrecieron los Reyes en el Palacio Real.

Al igual que el año pasado, cuando Iglesias ya rechazó participar en estos actos, el partido morado argumentó que su lugar está "con la gente", trabajando "en la defensa de los derechos y la justicia social en este país", y no en celebraciones "comiendo canapés" mientras la ciudadanía sufre.